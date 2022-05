Venditti mostra il ginocchio 'bucato' e pensa alla finale di Conference League: "Sarò pronto per Tirana?"

“Che dite sarò pronto per Tirana? Ma certo, il sole mi farà bene e soprattutto il viaggio. E poi mi preparo per Jesolo, una trasferta importante. Speriamo che il mio ginocchio stia bene per il concerto e la partita perché io vorrei saltare insieme a voi. Riuscirò a saltare e ballare insieme a voi. Sì, a tutti i costi. Buona Domenica”.

Antonello Venditti, il cantautore romano, tifosissimo della As Roma, ha condiviso con i suoi follower il timore di non riuscire ad essere pronto per la finale di Conference League a causa di un ‘buco’ al ginocchio che mostra ai suoi fan.

Venditti, dal patio della sua casa – con una diretta Facebook – fa vedere il ginocchio malandato, commentando con ‘Mortacci…’. Il tifoso giallorosso dovrà rimettersi in fretta, in vista della prossima partita della As Rom quando i giallorossi dovranno affrontare il Feyenoord a Tirana, per l’unica finale internazionale del calcio italiano.

Lo scorso 14 aprile, con un'altra diretta Facebook, Antonello Venditti annunciava che non sarebbe stato presente allo stadio per la partita della Roma contro il Bodo perché in ospedale. Il cantautore ha subito un intervento all'occhio: pucker maculare, un'infezione provocata dall'alterazione dell'umor vitreo.