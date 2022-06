Al Giulio Cesare un ultimo giorno di scuola speciale: a sorpresa ecco Antonello Venditti

Ultimo giorno speciale per le studentesse e gli studenti del liceo Giulio Cesare, storico Classico di Corso Trieste nel II municipio. Nella mattinata di oggi, mercoledì 8 giugno, come racconta l'agenzia Dire nell'aula magna dell'istituto si è presentato a sorpresa Antonello Venditti, ex alunno durante gli anni '60.

"Eravamo 34, quelli della terza E..." ha intonato il cantautore, citando uno dei suoi pezzi iconici nei quali raccontava gli anni tra i banchi del "Giulio", canzone che ha rappresentato intere generazioni di studenti.

Venditti, molto emozionato, ha immortalato il momento dell'ingresso in diretta sulla sua pagina ufficiale Facebook, con alunne e alunni che lo hanno accolto con un urlo di esultanza, alzandosi in piedi e applaudendolo: "E' una ficata - il commento a caldo di Venditti - è la prima volta che partecipo all'ultimo giorno di scuola al Giulio, è una sorpresa più per me che per voi".

Il cantautore, 73 anni, ha poi augurato ai presenti "ogni bene e ricordate che gli anni non si comprano". All'evento era presente anche il direttore generale della Siae, Gaetano Blandini: “Grazie Antonello, sei un pezzo importante della nostra storia”.