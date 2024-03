L'Antitrust chiede (di nuovo) più licenze per i taxi a Roma. Scatta lo sciopero

Più licenze, turni flessibili ed un monitoraggio migliore dell’offerta. L’Antitrust torna a strigliare il Comune di Roma (insieme a quelli di Milano, Napoli, Firenze e Palermo) per la gestione dei taxi. Un nuovo capitolo della polemica a distanza tra l’Agcm e il Campidoglio, richiamato più volte a mettere mano al settore.

L’Antitrust sui taxi romani

Tutto “nasce” nell’agosto del 2023 quando l’Autorità garante della concorrenza e mercato aveva inviato una prima richiesta di informazioni ai Comuni di Milano, Napoli e Roma e alle principali cooperative e piattaforme per la prenotazione dei taxi, al fine di valutare le condizioni di fornitura del servizio e far luce sui gravi disservizi riscontrati dall’utenza.

Analisi delle informazioni

I Comune hanno risposto all’Antitrust ed è emerso che nella Città eterna il numero di licenze attive è pari a 7.962, cui corrispondono 2,8 licenze ogni 1.000 residenti, a Milano le 4.853 licenze attive sono pari a 3,5 licenze ogni 1.000 residenti, a Napoli, a fronte di 2.364 licenze attive, sono disponibili 2,6 licenze ogni 1.000 abitanti. Numeri troppo esigui secondo l’Agcm che, a novembre, aveva quindi inviato una segnalazione ai Comuni in cui venivano evidenziate alcune importanti criticità.

Le criticità

I problemi evidenziati sono quelli che tutti conosciamo: la “strutturale insufficienza delle licenze per soddisfare la domanda, una diffusa inerzia dei Comuni nel richiedere alle cooperative di taxi le informazioni necessarie a verificare l’adeguatezza del servizio, con esiti negativi in termini di rilevazione e correzione tempestiva di eventuali criticità”. Era stata segnalata anche “un’eccessiva rigidità del regime dei turni”.

Aumentare le licenze

L’Antitrust è tornata quindi a ribadire la necessità di adeguare il numero delle licenze alla domanda, “spingendo l’aumento oltre il tetto del 20% fissato in via straordinaria nel cosiddetto decreto Asset”. Che tradotto, per Roma equivarrebbe ad aumentare le licenze di almeno 1.500 unità, che è proprio quello che, almeno dagli annunci fatti, vorrebbe fare il Campidoglio: 1000 definitive e altre 500 stagionali. L’Antitrust è quindi tornata ad invitare ad adottare, in tempi brevi, un bando di concorso pubblico per l’assegnazione di nuove licenze.

Monitoraggio

Per l’Agcm è necessario rendere “stabile ed effettivo il monitoraggio sulla qualità del servizio, richiedendo, almeno annualmente, alle cooperative di taxi le informazioni necessarie per stabilire se il numero di licenze attive sia sufficiente a soddisfare la domanda, rendendo pubblico l’esito del monitoraggio”.

Altre misure

Secondo l’Autorità andrebbero altresì adottate misure aggiuntive, come la regolamentazione dell’istituto delle doppie guide, una soluzione già adottata ma che non sta portando gli effetti sperati. Focus anche sull’implementazione del taxi sharing e l’efficientamento dei turni: “si ricorda – ha precisato l’Agcm - che il taxi sharing è obbligatorio quando almeno tre utenti sono diretti verso la stessa zona di destinazione”.

Disabili

Bacchettate anche per quanto concerne il trasporto disabili. L’Agcm ha invitato i Comuni ad adeguare il numero di licenze taxi rilasciate a vetture attrezzate per accogliere portatori di handicap di particolare gravità.

Taxi in sciopero

Dire che i tassisti non abbiano preso bene questa nuova strigliata dall’Antitrust è un eufemismo. La nota dell’Agcm, infatti, è arrivata il 6 marzo. Il giorno stesso, alle 16:54, il Ministero dei trasporti ha ricevuto la proclamazione di uno sciopero nazionale delle auto bianche indetto da Cobas lavoro privato. La mobilitazione è stata fissata per il 18 marzo e durerà 14 ore, dalle 8:01 alle 22. Nei prossimi giorni verranno rese note le modalità di svolgimento ed eventuali manifestazioni organizzate dal sindacato. Non è escluso, inoltre, che altre sigle si uniscano al Cobas.