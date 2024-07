Annegamenti, ogni anno 40 minori muoiono affogati: i consigli degli esperti del Bambin Gesù

Prevenzione, sorveglianza e rispetto delle regole. Sono queste le parole chiavi cui affidarsi per contrastare un fenomeno, quello dell’annegamento, che provoca la morte di 400 persone l’anno nel Paese. Il dieci per cento dei decessi colpisce i minori.

Anche a Roma i dati sono preoccupanti. Lo ha reso noto l’ospedale pediatrico Bambino Gesù nel cui pronto soccorso, negli ultimi 10 anni, sono arrivati circa 80 bambini e ragazzi vittime di incidenti di balneazione. In previsione della giornata del 25 luglio che le Nazioni Unite hanno dedicato alla prevenzione agli annegamenti, gli esperti dell’ospedale pediatrico romano hanno fornito utili informazioni per ridurre l’impatto di questo preoccupante fenomeno.

I numeri degli annegamenti

Secondo dati ISTAT, in Italia sono morte 3660 perone per annegamento negli ultimi 10 anni. Di questi 429 erano minori. Nel Lazio la media di decessi per annegamento è stata di 16 l’anno. In tutto il centro Italia sono morti 55 minori tra il 2012 e il 2021. Presso i pronto soccorso delle sedi del Gianicolo e di Palidoro dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù negli ultimi 10 anni (2014-2023) ci sono stati 76 accessi per annegamento non fatale. Di questi, 69 hanno poi richiesto un ricovero urgente. Quasi la metà degli accessi (36 su 76) sono avvenuti negli ultimi 3 anni.

Sorveglianza prevenzione e rispetto delle regole

“Sorveglianza, prevenzione e rispetto delle regole sono i 3 fattori più importanti per evitare pericolosi incidenti” ha spiegato il dottor Sebastian Cristaldi, responsabile del DEA II Livello del nosocomio romano. A ben vedere la prevenzione rappresenta la prima regola da osservare. Vanno tenute chiuse le porte e i cancelli che portano direttamente al mare o in piscina.

Laddove non siano presenti, vanno installate le barriere che impediscano l’accesso ai bambini non accompagnati. Bisogna sempre coprire la piscina con l’apposito telo nei periodi dell’anno in cui non viene utilizzata. Altro aspetto da tenere sotto controllo è la temperatura dell’acqua: quando è troppo fredda, infatti, può causare episodi di vasocostrizione e aumentare il rischio di malori o mancamenti.

“La forma di prevenzione più efficace quando si parla di bambini resta comunque la sorveglianza - spiega il dottor Sebastian Cristaldi, responsabile del DEA II livello del Bambino Gesù – Sorveglianza però non vuol dire solo non perdere mai d’occhio i bambini quando sono vicini o dentro l’acqua, vuol dire anche stargli vicini in modo da poter intervenire tempestivamente in caso di imprevisti. Basta un minuto di distrazione, come una breve telefonata al cellulare, per perdere di vista il bambino che, immergendosi, non riesce a chiedere aiuto”.

Un altro elemento molto importante è il rispetto delle regole. Gli adulti devono dare il buon esempio. “Non si può fare il bagno ovunque ci sia l’acqua: fiume, lago, mare – ha aggiunto il dottor Cristaldi - Ci sono delle regole indicate da apposite segnaletiche che vietano la balneazione in determinati posti. Queste limitazioni sono state fatte per una questione di sicurezza. E vanno rispettate. Anche dagli adulti e soprattutto in presenza di bambini che imparano spesso per processi di imitazione. Se un adulto rispetta le regole, anche il bambino lo farà”.

Cosa fare in caso di annegamento

Quando nonostante gli accorgimenti e le attenzioni si verifica un episodio di annegamento, è fondamentale intervenire lanciare in acqua qualsiasi oggetto galleggiante a cui il bambino possa aggrapparsi. Il soccorso in acqua va fatto da abili nuotatori, perché diversamente si metterebbe in pericolo anche la stessa vita del soccorritore. Una volta che si è riusciti a portare il bambino a riva, se le condizioni generali sono buone può essere messo in posizione seduta e invitato a tossire.

Se invece ha segni di asfissia, bisogna chiedere aiuto a qualcuno in grado di liberargli prontamente le vie respiratorie da qualunque cosa possa ostruirle (vomito, sabbia o alghe), effettuando anche, se necessario, la respirazione bocca a bocca.

Se il bambino non si riprende, è privo di coscienza, non respira o non si riesce a sentirne il polso, bisogna immediatamente chiedere l’intervento di persone professionalmente qualificate e in grado di praticare le necessarie manovre di rianimazione cardiopolmonare.