Cambiano i vertici dell'ufficio scolastico regionale del Lazio. Nominato il nuovo direttore generale

Cambiano i vertifici dell'ufficio scolastico del Lazio. Il ministro Giuseppe Valditara, infatti, ha firmato il decreto di nomina di Anna Paola Sabatini, che sostituisce Rocco Pinneri dopo tre anni di incarico.

Anna Paola Sabatini, dirigente dell'ufficio scolastico del Molise dall'aprile 2015, è stata chiamata a guidare l'ufficio del Lazio dal ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara. Quarantaquattro anni, nata a Vasto in provincia di Chieti in Abruzzo, è docente di ruolo dal 2000. La dottoressa Sabatini è laureata in Scienze dell'Educazione, in Scienze delle professioni educative e in Elaborazione pedagogica e organizzazione della formazione, oltre che in Giurisprudenza. E' nell'Albo nazionale dei direttori generali di azienda sanitaria ed è dirigente scolastico dell'istituto comprensivo Salvo D'Acquisto di San Salvo di Chieti da dieci anni.

Oltre ad essere consigliere d’amministrazione dell’Accademia di Belle Arti dell’Aquila, la Sabatini è anche autrice dei volumi “Trasformazione digitale e competitività. Innovare l’istruzione per innovare l’Italia” e “Io scelgo il mio successo. Orientamento e dialogo Scuola Lavoro” e di numerose pubblicazioni, inerenti politiche scolastiche, su riviste scientifiche e su testate nazionali. E' giornalista pubblicista.