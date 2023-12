Gualtieri premia Anita: "Ha evitato un atto di violenza contro una donna"

Anita Sperone la studentessa di venticinque anni che ha salvato una donna minacciata dell’ex compagno, è stata ricevuta da Roberto Gualtieri in Campidoglio.

Il sindaco della Capitale ha infatti voluto ringraziare pubblicamente la giovane per il coraggio mostrato evitando una possibile tragedia troppo spesso sta accadendo. Solo a Roma ci sono 10 casi al giorno di violenza sulle donne ogni giorno.

Queste le parole del Primo Cittadino sui social: “A nome di tutta la città ho ringraziato in Campidoglio Anita Sperone. Mentre andava al lavoro in autobus, con il suo coraggio e la sua determinazione, è intervenuta e ha evitato un atto di violenza contro una donna. Roma è fiera di chi, come lei, non si volta dall'altra parte".

La vicenda

Lo scorso 25 novembre 2023, in occasione della giornata contro la violenza sulle donne, Anita era sul bus quando ha sentito un uomo minacciare al telefono la propria ex compagna. La studentessa, ha registrato le parole dell’uomo e poi ha contattato la polizia. "Ho deciso di registrare con un audio la sua telefonata e di chiamare subito la polizia, consapevole del fatto che sul bus ci fossero delle telecamere che avevano ripreso la scena" – ha dichiarato Anita a RomaToday. Le forze dell’ordine hanno nei giorni seguenti rintracciato e arrestato l’uomo di 32 anni al cui carico c'erano interventi di polizia per liti animate con l’ex compagna e dal 2020 è stato protagonista di ripetuti episodi di minacce e molestie nei confronti di quest’ultima.