Auto lanciate a velocità folli: il lungolago si trasforma in una pista di Formula 1

Il rombo dei motori che nel cuore della notte squarcia la tranquillità del borgo svegliando i residenti e chi ha scelto la cornice delle rive del lago di Bracciano per trascorrere qualche giorno lontano dal caos e dall’afa cittadina. Alcune automobili sfrecciano sul rettilineo in una pericolosa ed incosciente gara di alta velocità.

Ad Anguillara corse folli sul lungolago

“Il lungolago di Anguillara la notte si trasforma in una pericolosa pista di Formula 1” - denuncia una residente. Una delle finestre della sua casa dà proprio sulla strada che costeggia le sponde del lago, dove ci sono i lidi, bar e ristoranti. “Ieri sera verso le 2 di notte un gruppo di ragazzi giovanissimi faceva delle corse spericolate. E non è la prima volta, succede spesso” - racconta la donna a RomaToday. Il tracciato da via Pisa verso il molo. “Sono uscita sul terrazzo perché era una cosa spaventosa. Hanno fatto due giri intorno andando con una velocità fortissima. Una cosa davvero molto pericolosa”.

La reazione dei residenti

Tra i residenti c’è chi invoca più controlli, chi vorrebbe lì dove c’è la passeggiata con panorama mozzafiato dossi e attraversamenti pedonali rialzati. Il vero rischio infatti, oltre che per i conducenti lanciati a velocità folli, è anche per i pedoni. Proprio lì c’è anche c’è chi “ha rischiato la vita” - scrive un’altra donna. “Io e i miei nipoti, credo ci abbia salvati qualche santo”.