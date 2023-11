Il "miracolo" di Angelo, salvato a 26 anni dai medici del San Camillo dopo un terribile incidente

Lo hanno definito "il miracolo di Angelo". Un'operazione che sembrava impossibile ma che ha ridato la vita ad un giovane della provincia di Frosinone, vittima di un incidente stradale. A raccontare la storia è l'ospedale San Camillo di Roma sulla propria pagina facebook,

Lo scorso 23 luglio la vita di Angelo Lemmetti, un giovane di 26 anni originario di Anagni in provincia di Frosinone, prende una svolta drammatica a seguito di un terribile incidente stradale avvenuto a Ferentino. Trasportato d'urgenza all'ospedale San Camillo di Roma, Angelo si è trovato ad affrontare incredibili sfide di sopravvivenza - riferisce il nosocomio su Facebook - sottoponendosi anche a un'operazione con un tasso di mortalità del 60%.

I medici gli hanno salvato la vita, ma non è stato così semplice. Al suo arrivo in pronto soccorso le prime indagini diagnostiche riscontrano un'emorragia cerebrale, fratture costali e pneumotorace, fratture degli arti inferiori. Una situazione davvero drammatica. Angelo viene così sottoposto d'urgenza a posizionamento di drenaggio toracico e stabilizzazione ortopedica delle fratture e subito dopo ricoverato in Terapia intensiva nella Uosd Shock e Trauma diretta da Emiliano Cingolani. Nelle ore successive i radiologi d'urgenza diretti da Michele Galluzzo, analizzando la Tac già effettuata al ragazzo, sospettano una lesione ancora più grave e potenzialmente mortale che viene infatti confermata dall'esame endoscopico: l'impatto ha provocato il distacco del bronco principale sinistro dalla trachea.

È necessario tornare in sala operatoria dove i chirurghi toracici Giuseppe Cardillo e Sara Ricciardi eseguono una complicatissima ricostruzione delle vie aeree, ricollegando il bronco alla trachea. Ma purtroppo nei giorni successivi, nonostante il successo dell'intervento, il polmone sinistro di Angelo tende a richiudersi e anche il destro, interessato dal trauma, peggiora: non è più possibile una ventilazione e ossigenazione adeguata e un ulteriore peggioramento equivarrebbe a morte certa.

Il 28 luglio, con il supporto dei tecnici della perfusione del gruppo di Carlo Contento, viene avviata l'ossigenazione extracorporea (Ecmo): una scelta molto rischiosa, ma unica possibilità di sopravvivenza. Per circa una settimana, mentre l'ossigenazione di Angelo è affidata unicamente alle macchine, gli pneumologi del gruppo di endoscopia bronchiale guidato da Sandro Batzella tentano quotidianamente di 'riaprire' il bronco. Si arriva così al 3 agosto quando, perse le speranze di salvare il polmone sinistro di Angelo, Cardillo e la sua équipe eseguono un delicatissimo e complesso intervento di asportazione del polmone, il tutto senza staccare il giovane dalla macchina per la circolazione extracorporea che viene anzi portata direttamente in sala operatoria. "Si tratta di una procedura eseguita pochissime volte al mondo e con un tasso di mortalità di oltre il 60% - spiega Cardillo, direttore della Uoc Chirurgia toracica - E se pensiamo che è stato eseguito dopo un precedente evento traumatico di questo livello, possiamo definirlo eccezionale".

Otto giorni dopo l'intervento - prosegue il racconto del San Camillo - le condizioni dell'unico polmone di Angelo migliorano significativamente, tanto da permettergli di tornare a ossigenarsi autonomamente, sebbene connesso alla ventilazione meccanica, da cui il ragazzo rimane dipendente per un altro mese durante il quale vengono definitivamente trattate le fratture degli arti grazie al team di ortopedia diretto da Marco Spoliti. Finalmente, con l'arrivo di settembre e il recupero della forza muscolare, Angelo torna a respirare autonomamente. E il 23 settembre lascia la Terapia intensiva per essere trasferito in reparto, in attesa dell'inizio del percorso di riabilitazione. "Le condizioni di Lemmetti sembravano senza speranza - commenta Cingolani, direttore dell'Unità Shock e Trauma - Vederlo risorgere giorno dopo giorno è stata per noi una gioia incredibile".

"Il percorso di Angelo al San Camillo è stata una danza tra la vita e la morte, puntellato da momenti di speranza intensa e angoscia profonda. La sua forza interiore è stata determinante - assicurano dall'ospedale - così come la caparbietà e lo spirito di squadra di tutti i medici, infermieri, tecnici, operatori sanitari, psicologi che hanno seguito Angelo con cura, attenzione e professionalità".

"Nel 2022 abbiamo ricevuto al San Camillo 1.220 traumi maggiori, di cui circa 200 pazienti soccorsi sulla scena e elitrasportati presso di noi, con esisti straordinari come nel caso di Angelo", afferma Narciso Mostarda, direttore generale dell'azienda ospedaliera. "Questi risultati - evidenzia - ci portano a riconoscere almeno 3 punti di forza nel 'Progetto Politrauma' al San Camillo. Il primo è una logistica dell'emergenza davvero efficace, il secondo l'abitudine dei professionisti del San Camillo a trattare la massima complessità, e il terzo è l'attitudine a lavorare contemporaneamente in équipe multidisciplinari".