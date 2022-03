Angelina Jolie visita i bimbi ucraini ricoverati all'ospedale Bambino Gesù

Angelina Jolie nella giornata di mercoledì 30 marzo ha visitato i bambini ucraini arrivati in Italia a causa della guerra e ora ricoverati all'ospedale Bambino Gesù di Roma. L'attrice ha anche incontrato i i medici e gli infermieri che si prendono cura di loro.

Lo rende noto l'ospedale. "Sto pregando per la fine della guerra. Questo - ha detto - è l'unico modo per fermare la sofferenza e la fuga dalle zone del conflitto. È orribile vedere bimbi che ne pagano il prezzo, in vite perse, salute danneggiata e traumi". La sua visita è avvenuta proprio nel giorno in cui l'Agenzia Onu per i rifugiati ha confermato che in un mese sono stati 4 milioni gli ucraini fuggiti dal loro Paese.

Si tratta, secondo l'Agenzia delle Nazioni unite, citata in un post su facebook dell'ospedale pediatrico, della crisi dei rifugiati con la crescita più esponenziale dalla seconda guerra mondiale ad oggi. Altri 6,5 milioni di persone sono state sfollate all'interno del Paese. Secondo l'Unicef, più della metà dei bambini ucraini sono sfollati all'interno nel Paese o sono fuggiti a causa delle conseguenze devastanti della guerra sulle loro vite. Secondo quanto riferito, sono circa 2 milioni quelli fuggiti fuori dal Paese e almeno 2,5 milioni quelli che vivono sfollati.