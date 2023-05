Guardia di finanza: il generale Andrea De Gennaro nuovo comandante generale

La guardia di finanza ha un nuovo comandante generale. Si è tenuta lunedì pomeriggio a Roma, alla caserma Piave del comando generale delle fiamme gialle, la cerimonia di assunzione del nuovo comandante, generale del corpo d'armata, Andrea De Gennaro.

Chi è il generale Andrea De Gennaro

Laureato in giurisprudenza, in scienze della sicurezza economico-finanziaria e in possesso del master di 2° livello in “diritto tributario internazionale”, il generale Andrea De Gennaro, nel corso della sua carriera, ha ricoperto incarichi operativi e di Stato maggiore di primissimo piano, in tutti i settori che caratterizzano l’attività della guardia di finanza.

Nel grado di generale di corpo d’armata ha rivestito la carica di comandante interregionale dell’Italia meridionale, comandante dei reparti speciali e comandante aeronavale centrale, comandante interregionale dell'Italia centrale e, da ultimo, di comandante in seconda del corpo. È stato, inoltre, direttore centrale per i servizi antidroga presso il ministero dell’Interno e comandante regionale Toscana. Insignito del titolo “Corso Superiore di Polizia Tributaria”, ha svolto pluriennale attività di docenza sia presso l’accademia della guardia di finanza che la scuola di polizia tributaria.

La cerimonia alla caserma Piave

All’evento hanno presenziato, tra gli altri, il vice presidente del consiglio dei ministri e ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, onorevole Antonio Tajani, il ministro dell'interno, onorevole Matteo Piantedosi, il ministro dell’economia e delle finanze, onorevole Giancarlo Giorgetti, autorità civili e militari e una rappresentanza di ufficiali, ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri.