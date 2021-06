Confindustria sulle amministrative: "Roma Brand forte del Paese" da cui dipenderà la ripartenza

“Roma è il brand più forte che il Paese ha nel mondo” a dirlo è Carlo Bonomi presidente di Confindustria, che vede nella Capitale la possibilità di riscatto per tutta Italia sul fronte della crescita economica e produttiva. Per concretizzarlo, secondo il dirigente, ci sarà bisogno di un sindaco di stampo manageriale, le amministrative di ottobre, secondo l'imprenditore, saranno quiendi decisive per la ripartenza dell'intero paese.

La ripartenza che passa da Roma

"Non entro nelle dinamiche politiche: io ho detto che Roma è fondamentale per il Paese e la sua ripartenza passerà da Roma e lo dico fin da quando ero Presidente di Assolombarda. Roma è la mia capitale e io ne sono innamorato”, Bonomi chiarisce così la posizione di Confindustria nella partita aperta sul prossimo sindaco della capitale. Serve quindi una città al passo con i bisogni dei cittadini, capitale europea di riferimento che si mostri moderna e innovativa. "Ci giochiamo una partita che non è solo dei romani ma di tutti gli italiani: se saremo in grado di costruire una capitale moderna e inclusiva, una smart city, sarà importante perché Roma è trainante anche per il Mezzogiorno", spiega Bonomi, a margine dell'inaugurazione dell'Hub vaccinale di Viale dell'Astronomia.