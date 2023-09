Entro fine 2023 due licei storici di Roma verranno bonificati dall'amianto

Via l'amianto da due licei storici di Roma entro fine anno. A prometterlo è Città Metropolitana, l'ente (ex Provincia) che ha la responsabilità dell'edilizia scolastica per quanto riguarda gli istituti superiori.

Via l'amianto da due licei storici di Roma

Ad essere coinvolti sono l' "Augusto Righi" e il "Torquato Tasso", edifici che fanno parte dello stesso complesso al Pinciano. Il primo ha due sedi, con la centrale che affaccia su via Boncompagni. L'altro invece ha l'ingresso da via Sicilia. Le due strade corrono parallele, divise proprio dall'edificio che condividono. I due istituti superiori, uno scientifico e l'altro classico, condividono anche la presenza di amianto. Il piano per la rimozione dell'amianto nelle scuole di Roma e provincia, varato a settembre 2022, viene quindi finalmente messo in atto al "Righi" e al "Tasso", con un investimento complessivo pari a circa 260.000 euro.

Due nuove aule per il "Righi"

Inoltre, nell'occasione di una visita da parte del consigliere delegato per l'edilizia scolastica, Daniele Parrucci, sono stati definiti altri interventi che partiranno prossimamente: "Nella sede centrale del 'Righi' - fa sapere il dem - con la dirigente Cinzia Giacomobono abbiamo concordato una serie di interventi straordinari per la realizzazione di due nuove aule". Lo scopo è liberare altri spazi, come laboratori, ad oggi utilizzati come aule e quindi levati all'attività della comunità scolastica. "Interverremo, inoltre, con una revisione generale del blocco dei servizi igienici collocati al terzo piano della scuola - prosegue Parrucci sempre riferendosi al 'Righi' di via Campania.

Per quanto riguarda, invece, la sede succursale di via Boncompagni, sono previsti interventi con fondi Pnrr "per la messa in sicurezza del plesso e l'ottenimento del certificato prevenzione incendi, con un investimento di oltre 60.000 euro" aggiunge Parrucci.