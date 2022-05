Ospedale San Giovanni, inaugurati nuovi ambulatori di neonatologia

Al San Giovanni Addolorata nuovi ambulatori dedicati al percorso nascita. Gli spazi sono stati inaugurati venerdì 6 maggio dall'assessore alla sanita del Lazio Alessio D'Amato e dal direttore generale del nosocomio Tiziana Frittelli.

Gli ambulatori neonatologici e pediatrici si trovano al primo piano del corpo T del presidio Santa Maria e rientrano in un piano generale di riqualificazione e svilippo di tutte le attività sanitarie connesse all'area materno-infantile in corso al San Giovanni. L'intervento di manutenzione, relativo al rifacimento di tutte le componenti impiantistiche ed edili, è stato possibile grazie a fondi per la riqualificazione energerica e a fondi regionali di bilancio per la parte antincendio.

La superficie complessiva interessata dalle opere è di 135 mq, divisa in sala d'aspetto e accettazione, servizi igienici pubblici, tre ambulatori, spogliatoi e servizi per il personale, un deposito e una sala per corsi di preparazione al parto. Ad essere erogati saranno tutti i servizi per i primi 100 giorni del neonato e le prestazioni pediatriche: follow-up del neonato pretermine, visite ambulatoriali per il neonato fisiologico, visita cardiologica con elettrocardiogramma ed ecografia cardiaca, ecografia internistica, cerebrale, delle anche, otoemissioni acustiche di primo livello.

“I lavori ultimati hanno permesso di migliorare e riqualificare l’area materno-infantile per assicurare all’utenza un servizio sempre più di qualità - commenta D'Amato - , in spazi moderni e accoglienti. Miglioriamo il comfort per le mamme, i piccoli pazienti e per i nostri professionisti che ogni giorno con professionalità operano e garantiscono un’assistenza di qualità”.