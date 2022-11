I casi di influenza intasano i pronto soccorso, ambulanze bloccate e lunghe attese

Una media tra le 30 e le 40 ambulanze bloccate ogni giorno, in file e in attesa davanti ai pronto soccorso degli ospedali di Roma. Il fenomeno del cosiddetto "blocco ambulanze", che già abbiamo trattato nel podcast Dentro Roma, non accenna a diminuire. Anzi, con l'arrivo dell'influenza, è in un aumento. Solamente lo scorso 22 novembre, si sono contati 1600 pazienti nei pronto soccorso degli ospedali romani, di cui circa un terzo in attesa di ricovero negli ospedali Umberto I, Sant'Andrea, San Giovanni e Sandro Pertini.

A rendere più problematica la situazione, appunto, c'è l'influenza stagionale. Secondo il sistema di monitoraggio Influnet la fascia di età con più casi è quella dei bambini da 0 a 4 anni che registrano una incidenza pari a 5 volte quella della media nazionale per tutte le età.

Ieri si è toccato nuovamente quota 1500 pazienti nei pronto soccorso con una media di 500 persone in attesa e 37 ambulanze bloccate. Dati che testimoniano una "situazione disastrosa", secondo il sindacato NurSind.

"Siamo al collasso. Noi del 118 abbiamo tra le 30 e le 40 ambulanze bloccate, a fronte di circa un centinaio di persone che sono sempre in attesa di essere gestite. - ha spiegato Alessandro Saulini, segretario NurSind Ares118 - Un'ambulanza può bloccarsi perché porta un paziente in ospedale, dove però non c'è la lettiga su cui farlo posare che diventa così come un posto letto. L'ambulanza in questo non può tornare operativa se non è fornita di barella".

"L'incubo continua. - secondo il sindacato - Il 118 del Lazio è al collasso tra soccorsi in attesa e blocchi ambulanze. È uno scenario apocalittico che certifica ancora una volta, semmai ce ne fosse bisogno, il fallimento delle politiche sanitarie della regione Lazio in tema di emergenza-urgenza territoriale".