Pronto soccorso strapieni e caos ambulanze: a Roma è di nuovo emergenza

A Roma, ma anche in altri comuni del Lazio, in questo momento c'è il rischio che si possa attendere ore per essere soccorsi da un'ambulanza. È la conseguenza di una serie di concause che stanno ripresentando il fenomeno del 'blocco barella', ossia quando con un pronto soccorso di un ospedale pieno e senza la disponibilità di posti letto per accogliere le persone trasportate dalle ambulanze di emergenza, porta il personale medico ad assistere le persone sulle barelle delle ambulanze come se fossero letti di ospedale. Una situazione, quindi, che trasforma i mezzi in punti di soccorso mobili e di fortuna, di fatto bloccandoli.

Uno scenario visto già in epoca covid, ripresentato nel 2022 tra aprile e luglio, adesso tornato di stretta attualità. Il motivo non è unico. Sono almeno tre gli elementi che stanno mandando in tilt il sistema di soccorso. La prima causa, la più recente, è l'incendio all'ospedale di Tivoli di venerdì notte con l'urgenza di trasferire i pazienti nelle altre strutture sanitarie limitrofe e la ambulanze impegnate così nel trasbordo.

Lunghe attese

Poi c'è l'aumento dei casi Covid con i più fragili ancora colpiti e le persone con influenza che afferiscono, purtroppo, nei pronto soccorso. Il piano Rocca per aiutare a decongestionare i pronto soccorso e che stava dando i primi frutti, ha dovuto così fare i conti con l'amara attualità. Negli ultimi giorni l'inversione di tendenza è netta. Un fenomeno evidenziato anche da Cittadinanzattiva che ha denunciato una ricrescita delle attese nei pronto soccorso culminata nella giornata di lunedì "con 1.000 pazienti in attesa dei Dea del Lazio".

I numeri, che erano sensibilmente calati nei mesi scorsi con un andamento medio di 450 pazienti/giorno in attesa di posto letto dopo i picchi di oltre 85 pazienti/giorno del gennaio 2023, tornano così a sfondare quota mille, come si può vedere sulla pagina Pronto Soccorso - Salute Lazio.

Tre ore d'attesa

Lo dimostra anche il caso che si è verificato lunedì mattina alla stazione Termini. Un uomo di 78 anni è caduto dalle scale mobili mentre andava a prendere un treno per Milano insieme alla moglie. L'uomo nella caduta ha riportato una sospetta frattura alla rotula ed è rimasto a terra perché sarebbe stato troppo pericoloso spostarlo. L'ambulanza richiesta, però, si è fatta attendere più di tre ore. Tempo nel quale il 78enne è rimasto, ferito, in mezzo alla stazione. Secondo quanto riferito dalla consorte: c'erano 70 interventi prioritari davanti a lui e doveva attendere.

Serve un incontro urgente

Alla fine, dopo la lunga attesa, l'ambulanza è arrivata e lo ha portato in codice verde al pronto soccorso del Policlinico Umberto I, dove è stato sottoposto a esami. "La gestione, organizzazione e governo dell’emergenza-urgenza ci vede costantemente impegnati come organizzazione nella denuncia, nella soluzione e nelle proposte di miglioramento ormai non più rinviabili", ha sottolineato Elio Rosati, segretario regionale di Cittadinanzattiva Lazio. Secondo lui il presidente Rocca dovrebbe convocare "un tavolo di lavoro regionale per la gestione delle liste di attesa e dei pronto soccorso perché far funzionare uno aiuterà anche l’altro tema. E si faccia carico di un’azione definitiva sui percorsi di cura nei territori".