Blitz degli ambientalisti: seduti in terra bloccano Ponte Milvio

"Non paghiamo il fossile", questo lo striscione esposto dagli ambientalisti che questa mattina sono tornati all'azione a Roma. Il blitz di Ultima Generazione intorno alle 8:30 in via di Ponte Milvio, a Roma Nord. Seduti in terra i dieci attivisti e attiviste hanno bloccato il traffico per qualche minuto. Poi l'intervento delle forze dell'ordine che li hanno fatti alzare e portati in commissariato.

A spiegare i motivi del blocco stradale sulle loro pagine social gli stessi attivisti di Ultima Generazione: "Oggi la prima di una serie di azioni di disobbedienza civile non violenta a Roma per esigere lo stop dei sussidi pubblici ai combustibili fossili come prima misura di contrasto al collasso ecoclimatico e alla siccità". E ancora: "La siccità si sta facendo sentire sempre di più e il Governo non sta facendo nulla per constatare il collasso climatico a cui stiamo andando incontro. Stiamo solamente chiedendo al Governo di proteggere le nostre vite, esigiamo lo stop dei sussidi pubblici ai combustibili fossili".

Pochi minuti di blocco che sono bastati a creare disagi e a mandare in tilt il traffico. Sul posto oltre alle volanti e agli agenti del commissariato Ponte Milvio anche gli agenti del XV gruppo Cassia della polizia locale di Roma Capitale che hanno regolato il traffico nell'area compresa fra viale e piazzale di Ponte Milvio. Identificati negli uffici di polizia di Ponte Milvio la posizione delle attiviste e degli attivisti di Ultima Generazione è ora al vaglio dell'autorità giudiziaria.