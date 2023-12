Blitz degli ambientalisti alla messa al Pantheon, il sacerdote: "Siamo dalla stessa parte"

Festa dell'Immacolata con blitz per gli attivisti per l'ambiente oggi venerdì 8 dicembre. Stamattina, tre cittadini aderenti alla campagna Fondo Riparazione, promossa da Ultima Generazione, hanno preso la parola durante la messa per l'Immacolata Concezione al Pantheon. Dopo il segno della pace, i tre attivisti si sono messi davanti all'altare con cartelli con scritto "soldi per la vita, non alla guerra" e “Fondo Riparazione”. Il sacerdote ha fatto parlare gli attivisti, che sono poi rimasti accanto all'altare durante la comunione e per il resto della messa. "Siamo dalla stessa parte. Forse siamo meno irrequieti, ma anche noi preghiamo per la pace" ha detto monsignor Angelo Frigerio invitando i tre attivisti a fare una foto insieme.

Blitz alla messa al Pantheon

Le parole di Papa Francesco nei confronti dei governi e delle élite del fossile non sono meno severe delle nostre, altrettanto lucida è la consapevolezza dello scenario di miseria e guerre che ci prospetta il futuro: “È prevedibile che, di fronte all’esaurimento di alcune risorse, si vada creando uno scenario favorevole per nuove guerre, mascherate con nobili rivendicazioni (…). Si richiede dalla politica una maggiore attenzione per prevenire e risolvere le cause che possono dare origine a nuovi conflitti. Perché si vuole mantenere oggi un potere che sarà ricordato per la sua incapacità di intervenire quando era urgente e necessario farlo?” (LS 57).

Gli attivisti per l'ambiente

Maria Letizia, professoressa presso università Politecnica delle Marche dichiara pochi minuti prima dell’azione: “Io come madre, in un giorno come questo, dell’Immacolata Concezione, mi sento di esprimere tutta la mia gratitudine per le persone che stanno protestando per chiedere un fondo di riparazione per rendere più degna la vita delle persone così stravolta dagli eventi climatici estremi. Chiedo alle altre madri e nonne di unirsi in questa richiesta, ma anche di esprimere sdegno su chi sa solo fare repressione e galera".

Cosa vogliono gli ambientalisti

"Vogliamo sicurezza - spiegano gli attivisti di Ultima Generazione -. Non solo rispetto alla minaccia di frane e alluvioni, che comunque incombe sul 91% dei comuni italiani, ma anche rispetto all'aumento dei prezzi per i beni essenziali , al caro bollette, alla carenza di risorse nelle nostre scuole e nel nostro sistema sanitario. Per questo, chiediamo l’istituzione di un Fondo Riparazione preventivo su base annuale nel bilancio dello Stato, permanente e partecipato di 20 miliardi. I soldi dovranno essere ricavati tramite l'eliminazione dei Sussidi Ambientalmente Dannosi (SAD), la tassazioni sugli extra-profitti delle compagnie fossili, il taglio di stipendi premi e benefit riservati ai loro manager, delle enormi spese della politica e delle sempre più ingenti spese militari. Per quanto difficile sia questo periodo storico, le generazioni future lo guarderanno indietro come un’età dell’oro. Un’età della fauna e della flora selvatica, del clima mite, della stabilità, della prosperità, delle opportunità di agire - conclude la nota di Ultima Generazione -. Il nostro mondo vivente è un’ombra grigia di quello che era una volta, ma un paradiso vibrante rispetto a quello che sarà".