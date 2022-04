Nuovo blitz degli ambientalisti contro Eni: imbrattato l'Energy Store a San Giovanni

Prima la sede legale all'Eur poi l'Energy Store Eni di San Giovanni. A 24 ore dall’azione di martedì 12 aprile alla sede Eni di in piazzale Enrico Mattei, anche oggi, mercoledì 13 aprile, gli attivisti e le attiviste di Ultima Generazione hanno colpito l’azienda. Dalle 10.00 alle 11.00 di questa mattina tre persone hanno portato avanti un’azione dimostrativa a danno dell’Energy Store Eni, in via Albenga 35 imbrattando con della vernice la vetrata del locale con la scritta "Eni criminale". Poi si sono seduti davanti l'esercizio commerciale ed hanno esposto dei cartelli: "Rompere il vetro in caso di emergenza" e "Non fossilizzarti. Unisciti a noi!".

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno poi identificato quattro attivisti. Accompagnati in caserma sono stati denunciati per danneggiamento e manifestazione non autorizzata.

L'azione segue un analogo blitz attuato martedì da altri attivisti di Ultima Generazione con gli ambientalisti che avevano imbrattato l'ingresso del palazzo dell'Eni con della vernice, per poi danneggiare con delle piccozze le vetrate del cancello per simboleggiare le ultime trivellazioni dell'azienda "autorizzate del governo Draghi"

A spiegare le motivazioni dell'ennesima azione dimostrativa gli stessi ambientalisti: "Con la guerra in Ucraina e potenziali sanzioni energetiche nei confronti della Russia, Eni sta giocando un ruolo di primo piano, a fianco del governo italiano, per trovare canali alternativi di fonti fossili in diversi paesi dell’Africa. Il governo Draghi aveva promesso di ridurre sensibilmente lo sfruttamento e gli investimenti su gas e petrolio con il conseguente impegno di costruire impianti per produrre energie rinnovabili. Bisogna interrompere subito questo trend e investire in maniera massiccia sulle rinnovabili".

Uomini e donne di Ultima Generazione che avanzano poi le loro richieste: "Interrompere immediatamente la riapertura delle centrali a carbone dismesse e cancellare il progetto di nuove trivellazioni per la ricerca ed estrazione di gas naturale. Procedere a un incremento di energia solare ed eolica di almeno 20GW nell’anno corrente e a creare migliaia di nuovi posti di lavoro nell’energia rinnovabile aiutando gli operai dell'industria fossile a trovare impiego in mansioni più sostenibili"

"Eni è un'azienda che trarrà indubbi profitti dalla scelta del governo di incrementare la produzione di gas italiano. Eppure la stessa associazione internazionale dell'energia ha detto che quest'anno devono essere interrotti tutti i nuovi investimenti in combustibili fossili se vogliamo avere una chance di non creare danni irreparabili. Ci sono tutte le possibilità per avviare nuovi parchi eolici e solari e garantire decine di migliaia di nuovi posti di lavoro - ha dichiarato Michele, attivista di Ultima Generazione - . Chiediamo al governo di essere coerente con le proprie dichiarazioni e mettersi velocemente al lavoro".

