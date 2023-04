Ambientalisti bloccano il traffico al Colosseo, spostati a braccia dagli automobilisti

Un blocco stradale messo in atto al Colosseo e una seconda aziona dimostrativa interrotta prima del nascere. Ancora blitz degli ecoattivisti a Roma dove una decina di persone si sono sedute in terra ra via Labicana e via del Colosseo srotolando lo striscione "Non paghiamo il fossile". Un'azione dimostrativa di pochi minuti con le attiviste e gli attivisti di Ultima Generazione spostati inizialmente a braccia da alcuni automobilisti. Poi l'arrivo della polizia che dopo averli fatti desistere dai propri intenti li ha identificato e portati in commissariato. La loro posizione è ora al vaglio dell'autorità giudiziaria.

Fermati con la colla nella metro C

Anfiteatro Flavio ma non solo, durante dei controlli preventivi della polizia di Stato presso le stazioni metro, alla fermata della linea C Torrenova, gli agenti delle volanti e della digos hanno intercettato e bloccato 6 soggetti appartenenti ad Extinction Rebellion, negli zaini avevano diverse confezioni di colla.

Basta pagare il fossile

Attivisti di Ultima Generazione che come accaduto lo scorso martedì in via di Ponte Milvio hanno poi rivendicato la loro azione sulle pagine social: "L’unica risposta all’emergenza climatica rimane la repressione del dissenso - la rivendicazione di Ultima Generazione in una nota stampa - sei persone fermate dalla polizia prima dell’azione, altri otto cittadini hanno proseguito con il blocco. Con l’annuncio di ben 3 ddl, si vuole intimidire e distogliere l’attenzione dalla vera emergenza. Bisogna dirottare da subito i 41,8 miliardi di euro (dato 2021) di soldi pubblici degli investimenti fossili che causano effetti drammatici gia presenti, partendo dalla siccità e dal dissesto idrogeologico. Non paghiamo il fossile - concludono gli ecoattivisti - la richiesta degli attivisti è lo stop ai sussidi pubblici a tutti i combustibili fossili".

Le multe del governo

Dopo la firma del governo al disegno di legge che prevede multe salate, fino a 60mila euro, per chi imbratta i monumenti pubblici, disegno di legge annunciato dopo il blitz alla Barcaccia, gli ecoattivisti non accennano a diminuire la loro protesta come accaduto stamattina al Colosseo.