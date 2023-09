Dagli ambientalisti l'appello per un Giubileo "plastic free"

Dare un segnale concreto in difesa dell'ambiente e immaginare un evento completamente "plastic free". E' questo l'appello lanciato nelle ultime ore da Ecoitaliasolidale e in particolare da uno dei padri fondatore Ennio La Malfa e dal presidente nazionale Piergiorgio Benvenuti. L'obiettivo è gestire in maniera ecologica il Giubileo 2025.

L'appello per un Giubileo senza plastica

Con il Giubileo 2025 praticamente alle porte, arriva da una parte dell'ambientalismo italiano e romano la richiesta di rendere l'evento totalmente "plastic free". Secondo le previsioni, affermano quelli di Ecoitaliasolidale, arriveranno circa 45.000.000 di pellegrini, un record considerando che nel 2000 furono 25.000.000 e durante quello straordinario del 2015 poco più di 30.000.000: "Oltre alla naturale valenza religiosa e spirituale - affermano i vertici dell'associazione ambientalista - il Giubileo potrà portare un messaggio di speranza anche per la concreta difesa del 'bene comune', il nostro Pianeta, come ha esortato già dall’Enticlica Laudato Si l’attuale Pontefice".

La preghiera rivolta al Santo Padre

Una richiesta che è arrivata anche da Mare Vivo, che ha esortato la Chiesa "a sviluppare una organizzazione dello straordinario evento all’insegna della 'conversione ecologica - ricordano La Malfa e Benvenuti - , ed anche noi del Movimento Ecologista Ecoitaliasolidale rivolgiamo l’appello al Santo Padre affinché alla preghiera si possano abbinare fatti concreti prevedendo ad esempio il Giubileo del 2025 come un evento epocale 'Plastic free'".

"La plastica contribuisce all'effetto serra"

Per l'associazione "non c'è tempo da perdere - sollecitano - dobbiamo difendere la terra che ci consente di vivere ed il mare che ci fa respirare ed un evento come il Giubileo può dare un segnale a tutto il mondo delle 'buone pratiche green' da attivare in ogni nazione". Come in più occasioni ha ricordato iil professor Luigi Campanella, scienziato di fama internazionale e già presidente della Società Chimica Italiana, nonché già preside della facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali dell’Università La Sapienza di Roma, “il contributo della produzione di plastica all'effetto serra, calcolato nella percentuale del 3,7% rappresenta un valore che secondo diverse proiezioni potrebbe divenire del 4,5% al 2050”.

"Diamo un segnale enorme al mondo"

"Se pensiamo solamente a soluzioni alternativa all’uso di acqua nelle bottiglie di plastica - prosegue la nota - , a trovare soluzioni diverse per il trasporto, differenziare i rifiuti, fonti energetiche alternative, mettere in pratica un programma articolato di transizione ecologica per l’evento, si potrebbe offrire un dono e un esempio all’intero Pianeta. Rendere quindi il Giubileo 2025 'Plastic free' darebbe un segnale al mondo di proporzioni enormi e Papa Francesco potrebbe mettere in pratica tutto ciò che racchiude l’Enciclica Laudato SI’".