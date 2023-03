A Termini gli armadietti "firmati" dallo street artist Luca Font

Alla fermata Termini della linea B della metro romana arrivano gli Amazon Locker firmati dallo street artist Luca Font. Gli armadietti smart del colosso dell’e-commerce sono stati inaugurati alla presenza dell’assessore della Mobilità Sostenibile di Roma Capitale, Eugenio Patanè, di Stefano Tedesco, responsabile di Amazon Hub, e di Alessandra Pannuti responsabile Retake Scuole, e l’artista li ha dipinti “live” per regalare una nota di colore e vivacità a uno dei luoghi di transito più frequentati della mobilità cittadina.

In arrivo il piano della logistica e delle merci

“L’amministrazione capitolina è molto favorevole a questo tipo di iniziative che si inseriscono all’interno di un più ampio piano della logistica e delle merci, che abbiamo redatto e che porteremo in approvazione in giunta nelle prossime settimane - ha detto l’assessore Patanè - tra le dieci azioni in cui sarà diviso il piano, una riguarda proprio la diffusione dei locker, che sono molto utili perché, da un lato, permettono di ridurre il numero di spostamenti parcellizzati verso i condomini e, dall’altro, portano un numero importante di pacchi in un unico luogo che, come in questo caso, sono degli hub strategici del trasporto pubblico. In questo modo abbiamo una organizzazione migliore della logistica e compiamo un passo importante per avvicinarci a quel concetto di ‘Città dei 15 minuti’ che abbiamo l’obiettivo di realizzare”.

"Le installazioni artistiche, che sempre più spesso integrano gli ambienti dedicati al trasporto pubblico, contribuiscono a rendere questi luoghi più frequentati, più sicuri e più attrattivi. Per questo salutiamo con favore questa ennesima iniziativa nella più frequentata stazione di interscambio tra diversi modi di trasporto della nostra città - ha detto il direttore generale di Atac, Alberto Zorzan - I locker installati nelle stazioni migliorano l'efficienza della logistica, concentrando gli spostamenti e riducendo di conseguenza la mobilità privata".

Come si usano gli Amazon Locker

Gli Amazon Locker sono punti di ritiro self-service che offrono la possibilità ai clienti di Amazon di recuperare la propria spedizione in completa autonomia. I clienti di Amazon possono selezionare il punto di ritiro Amazon Locker durante il processo di acquisto, e una volta consegnato l'ordine presso l'Amazon Locker selezionato, riceveranno una mail di notifica con un codice univoco da utilizzare per il ritiro, l'indirizzo e gli orari di apertura del sito in cui è installato il Locker. Amazon mantiene il pacco nel Locker per tre giorni lavorativi, e se il ritiro non dovesse avvenire entro questo arco di tempo il pacco ritornerà ad Amazon e verrà automaticamente effettuato il rimborso totale dell'acquisto al cliente.

Dove si trovano i locker di Amazon

I primi armadietti smart di Amazon erano stati inaugurati a dicembre, e a oggi sono attivi nelle stazioni di Valle Aurelia e Anagnina (metro A), Termini e Sant'Agnese Annibaliano (metro B/B1), Pigneto, Malatesta, Teano, Mirti e Torre Maura (metro C). Il programma di installazioni si concluderà nei primi mesi del 2023, quando il servizio sarà disponibile su un totale di 21 stazioni delle tre linee cittadine (6 della linea A, 10 della linea B-B1, 5 della linea C).

Nello specifico, sulla metro A sono disponibili nelle stazioni di Valle Aurelia, Lepanto, Flaminio, Arco di Travertino, Giulio Agricola e Anagnina, sulla metro B in quelle di Laurentina, Eur-Fermi, Eur-Palasport, Basilica San Paolo, Termini, Castro Pretorio e Ponte Mammolo, sulla metro C i locker saranno disponibili nelle stazioni di Pigneto, Malatesta, Teano, Mirti e Torre Maura. La stima è che si possano gestire in modo automatico sino a 2.700 consegne giornaliere.