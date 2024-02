Sostituito il cassonetto rotto: l'intervento di Ama dopo la segnalazione della lettrice di Romatoday

All’altezza del civico 35 di via Filippo Parlatore, a Centocelle, c’era un cassonetto rotto dal quale fuoriusciva del percolato. È stato rimosso e sostituito.

A dare notizia dell’intervento è stata l’Ama. Nel farlo, l'azienda deputata alla raccolta, al trasporto, al trattamento, al riciclaggio ed allo smaltimento dei rifiuti, ha ringraziato la cittadina che, attraverso Romatoday, aveva indicato e testimoniato con una foto il disservizio.

La comunicazione di Ama dopo l'intervento

“Ringraziamo per la segnalazione la gentile lettrice e la informiamo che il cassonetto danneggiato per la raccolta differenziata degli scarti alimentari e organici, posizionato in via Parlatore (altezza civico 35)” si legge in una nota inviata dall’Ama alla redazione di Romatoday. “Dopo il necessario sopralluogo – ha proseguito l’azienda municipalizzata ai rifiuti – è stato sostituito dalle squadre addette. Pertanto, la batteria di cassonetti presenti è ora regolarmente fruibile”.

La segnalazione della lettrice

Il cassonetto in questione, adibito alla raccolta di rifiuti organici, era stato segnalato dalla lettrice il 21 febbraio. “ Già da qualche settimana dalla base, evidentemente rotta, fuoriescono dei liquidi che emanano un fetore insopportabile non solo per chi getta i propri rifiuti negli appositi cassonetti, ma anche per gli appartamenti che si affacciano sulla strada, costringendoci a tenere le finestre chiuse” aveva dichiarato la lettrice. Problema risolto.