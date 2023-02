Rifiuti, in un anno rimosse 4.300 tonnellate di rifiuti

Sono 4.300 le tonnellate di rifiuti ingombranti rimosse nell’ultimo anno. Le squadre specializzate di Ama hanno effettuato oltre 50 mila interventi mirati in città. I territori con la maggiore presenza di discariche abusive sono collocati nella zona est della città. Il primato è del Municipio VI con 582 tonnellate raccolte, segue il Municipio V (417 tonnellate) e VII (380 tonnellate).

Ma non solo nella periferia est di Roma. Il fenomeno degli sversamenti abusivi è una pratica abbastanza diffusa anche in altri municipi del quadrante sud-ovest come l’XI (372 tonnellate) e il X (338 tonnellate). Prosegue anche in questo inizio di anno l’impegno di contrasto al fenomeno da parte di squadre e mezzi dedicati, con oltre 360 tonnellate di materiali di “grossa taglia” rimossi e avviati alle rispettive filiere di riciclo nel solo mese di gennaio.

Il servizio mirato di rimozione dei materiali ingombranti abbandonati su strada viene svolto quotidianamente, dal lunedì al sabato, su tutto il territorio di Roma, con l’impiego fino a 36 squadre dedicate per ogni giorno. Gli interventi si svolgono sulla base delle segnalazioni quotidiane inoltrate sia dai tecnici di zona, che monitorano il territorio, sia dai cittadini tramite i mezzi comunicativi messi a disposizione.