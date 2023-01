“Ama il tuo quartiere”: raccolte 170 tonnellate di rifiuti

Si chiama “Ama il to quartiere” ed il nuovo programma di raccolte domenicali di rifiuti particolari e ingombranti, che la municipalizzata ha deciso di lanciare, rinnovando la collaborazione con il TGR Lazio.

L’iniziativa, che è stata avviata nei municipi dispari, è stata preceduta dalla distribuzione di 9mila cartoline, diffuse presso biblioteche, centri anziani, centri raccolta ed uffici municipali, attraverso le quali sensibilizzare tutti i cittadini romani sul rispetto dell’ambiente e del decoro.

Nel corso della giornata del 29 gennaio, sono stati tanti i romani che hanno approfittato delle 15 ecostazioni straordinarie allestite dall’azienda e dei centri di raccolta rimasti aperti ovunque. Sono state in tal modo consegnate oltre 170 tonnellate di rifiuti di vario genere. In 7 siti, inoltre, è stato possibile donare ai volontari degli enti del Terzo Settore che collaborano con AMA anche libri, vecchie biciclette, cellulari e tablet, giocattoli e accessori per l’infanzia destinati al riuso.

“Vogliamo che i comportamenti virtuosi come quelli promossi nelle giornate del riciclo divengano sempre più frequenti e diffusi – ha commentato il vicedirettore di Ama Emiliano Limiti - Dare nuova vita agli oggetti riutilizzabili e conferire correttamente i rifiuti che possono andare totalmente o parzialmente a recupero deve divenire una prassi consolidata. La collaborazione tra utenti e operatori ecologici è fondamentale anche per questo scopo”.

Questa mattina, sono stati raccolti e differenziati secondo la categoria merceologia (legno, ferro, plastica, altri metalli) i normali rifiuti ingombranti (sedie, letti, divani, scaffalature, materassi, ecc), i RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche come computer, televisori, stampanti, telefonini, frigoriferi, lavatrici, condizionatori) ed altri materiali particolari come pile, oli esausti, contenitori con residui di vernici e solventi.

AMA ha ricordato, con una nota, che sono a disposizione altri due canali gratuiti per disfarsi di tutti quei materiali che non devono essere assolutamente conferiti nei cassonetti stradali o abbandonati a terra: i centri di raccolta, aperti tutti i giorni, e il servizio di ritiro a domicilio per i materiali fino a 2 metri cubi di volume, prenotabile al “ChiamaRoma” 060606 o compilando il modulo on-line sul sito web dell’azienda. Il prossimo appuntamento con “AMA il tuo quartiere” è per domenica 26 febbraio, nei municipi pari.