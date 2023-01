Torna nei municipi dispari la raccolta Ama dei rifiuti ingombranti

Tornano le raccolte straordinarie gratuite a Roma dei rifiuti urbani ingombranti, elettrici ed elettronici organizzate mensilmente da Ama in collaborazione con il TGR Lazio che per il 2023 cambia denominazione in “AMA il tuo quartiere. Giornate del Riciclo 2023”.

L’iniziativa riparte domenica 29 gennaio, dalle ore 08:00 alle 13:00 nei Municipi dispari con Ama che metterà a disposizione dei cittadini, oltre ai propri Centri di Raccolta, eco-stazioni mobili (postazioni appositamente allestite su strada) per consegnare, oltre ai normali rifiuti ingombranti (mobili, sedie, letti, divani, scaffalature, materassi ecc.), apparecchiature elettriche ed elettroniche (i cosiddetti RAEE: computer, televisori, stampanti, telefonini, frigoriferi, lavatrici, condizionatori...) e materiali particolari (contenitori con residui di vernici e solventi, oli e batterie esauste ecc.).

I rifiuti raccolti verranno differenziati in base ai materiali (legno, ferro, plastica, altri metalli...) e avviati alle rispettive filiere di recupero. Per consentire a tutti di usufruire del servizio è consigliato recarsi nella postazione di raccolta più vicina entro le ore 12:30.

Per l'occasione saranno presenti presso in alcune postazioni i volontari delle realtà associative locali che partecipano al progetto “Insieme per il Riuso”, le raccolte di beni usati riutilizzabili (libri, ausili per persone con disabilità, biciclette, cellulari e tablet funzionanti, giocattoli e accessori per l’infanzia) a favore delle fasce più deboli della popolazione e del reinserimento lavorativo di categorie svantaggiate, organizzate in collaborazione con AMA e Roma Capitale.