"Ama il tuo quartiere", la raccolta dei rifiuti ingombranti nei municipi pari di Roma

Domenica 5 marzo 2023 si terrà l’iniziativa“AMA il tuo Quartiere - Giornate del Riciclo” targata Ama in collaborazione col TGR Lazio, che vedrà coinvolti i municipi pari di Roma.

Ama per l’occasione ha predisposto una raccolta speciale dalle ore 07:00 alle ore 13:00 di rifiuti speciali quali ingombranti, legno, metallo, rifiuti elettronici, consumabili da stampa, vernici e solventi. I cittadini potranno raccogliere e consegnare i rifiuti presso:

Via San Giovanni Eudes angolo Via della Pisana (area parcheggio);

Via Ildebrando della Giovanna (fronte civico 81).

Gli altri punti di raccolta nei municipi pari saranno aperti dalle ore 08:00 alle 13:00 e Ama consiglia ai cittadini di recarsi ai punti di raccolta entro le ore 12:30 così da consentire a tutti di usufruire del servizio.

In alcune postazioni è attiva anche la raccolta di beni usati in collaborazione con Associazioni Culturali, Organizzazioni di Volontariato e Cooperative Sociali, per il recupero e il riutilizzo di beni ed oggetti dismessi, a favore delle persone più bisognose e del reinserimento lavorativo di categorie svantaggiate