‘Ama il tuo quartiere’: raccolte oltre 150 tonnellate di rifiuti ingombranti

Sono state consegnate oltre 150 tonnellate di rifiuti ingombranti domenica 5 marzo nell’ambito dell’iniziativa ‘Ama il tuo quartiere – Giornate del Riciclo’ promossa da Ama in collaborazione con il TGR Lazio. L’appuntamento nei municipi pari della città. Domenica 19 marzo, invece, per la terza ‘chiamata’ dell’anno, saranno coinvolti i municipi dispari.

Nelle 10 eco-stazioni mobili allestite dall’azienda sono stati raccolti i rifiuti ingombranti (sedie, letti, divani, scaffalature, materassi, ecc) e i RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche come computer, televisori, stampanti, telefonini, frigoriferi, lavatrici, condizionatori, ecc.). In 3 postazioni (via Ambroggio Necchi, via Francesco Caltagirone e via Luisa Spagnoli) erano presenti anche centri di raccolta mobili per il conferimento di pile, oli esausti, contenitori con residui di vernici e solventi. Nella giornata di domenica 5 marzo sono rimasti aperti anche i centri di raccolta fissi presenti in città.

“AMA il tuo quartiere – Giornate del Riciclo” tornerà domenica 19 marzo nei municipi dispari. Nel frattempo, gli utenti potranno utilizzare i Centri di Raccolta aperti tutti i giorni, domenica compresa, e dislocati in più aree della città, oppure ricorrere al servizio di ritiro a domicilio, gratuito per i materiali fino a 2 metri cubi di volume, prenotabile al “ChiamaRoma” 060606.