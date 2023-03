"Il vetro sempre verde": nuova campagna di sensibilizzazione della raccolta e riciclo del vetro

Si chiama “il vetro sempre verde” la nuova campagna lanciata da Ama per sensibilizzare i cittadini della Capitale sulla buona raccolta e il riciclo del vetro.

L’iniziativa consisterà nel trasmettere brevi spot video nei circuiti televisivi locali e nelle sale cinematografiche di Roma e anche sui display delle banchine all’interno di vagoni della metro. Le clip saranno visibili anche sui social capitolini, sul sito di Ama e vari manifesti compariranno nelle vie della Capitale.

L’obiettivo della campagna di Ama è quello di sensibilizzare il riciclo del vetro perché materiale dalle infinite possibilità di riciclo, ma anche di prevenire e correggere gli errori nella raccolta del suddetto materiale e quindi ricordare di togliere sempre la busta con la quale si portano i contenitori in vetro prima del conferimento; togliere eventuali tappi di plastica, metallo o sughero prima di inserire gli oggetti in vetro nell’apposita campana. Il nome della campagna non è casuale: infatti con “verde” oltre al richiamo a ridurre l’impatto ambientale, si fa riferimento anche al colore delle campane stradali e bidoncini dedicati alla raccolta (che a Roma sono oltre 9mila) e al colore di bottiglie e vasetti che possono essere differenziati e conferiti nei contenitori dedicati contrariamente ad altri oggetti impossibili da riciclare.

A Roma nel 2022 sono state riciclate circa 76mila tonnellate di vetro, segnando un +7% rispetto al 2021. Al cospetto di questi numeri e della nuova iniziativa Daniele Pace, presidente Ama punta ad incrementare questi numeri. "La sfida della sostenibilità è un tema ormai portante ed ineludibile e per questo richiede il coinvolgimento e la responsabilizzazione di tutti” ha commentato il presidente di Ama.

Sabrina Alfonsi, Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti applaude all’iniziativa e sottolinea: “L’educazione all’utilizzo del vetro, materiale simbolo della sostenibilità e dell’economia circolare per poter essere riciclato infinite volte, contribuisce a diffondere le buone pratiche che, anche nei nostri gesti quotidiani, possono fare la differenza per tutelare l’ambiente e ridurre il consumo di materie prime e di energia”.