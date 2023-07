Apre lo sportello del contatore e trova un alveare da 60 mila api

Ha visto un via vai di insetti che entravano ed uscivano dalla scatola che contiene il contatore della corrente. Ha guardato all’interno e si è trovato davanti un alveare enorme, pieno di api pronte a proteggerlo. E’ quanto successo giovedì 6 luglio ad un residente di via Santa Cornelia, nel municipio XV.

Messo in fuga da migliaia di pungiglioni

“Ho aperto lo sportello del contatore e mi sono venute addosso tutte queste api. Mi hanno punto, anche in viso, è stato doloroso” ha raccontato il signor Antonio, il residente. Per proteggersi dall’attacco si è dovuto mettere al riparo all’interno della sua auto, fortunatamente parcheggiata a poca distanza dal punto in cui è stata rilevata la presenza del nido.

Perché l'uomo è stato attaccato

Non è l’alveare più grande trovato in questa stagione, ma è senz’altro di notevoli dimensioni. “Ci saranno state circa 60mila api all’interno del contatore – ha spiegato Andrea Lunerti, l’esperto di animali intervenuto per catturare gli insetti e mettere in sicurezza l’abitazione – il signor Antonio, aprendo lo sportello, ha inavvertitamente rotto l’alveare e di conseguenza le api, per proteggerlo, si sono scagliate contro di lui. Nonostante le punture ed il dolore provato, ci ha chiesto di metterle in salvo. E quindi le abbiamo aspirate e trasportate via”.

Una stagione da record

L’alveare rimosso nella zona di Santa Cornelia è solo l’ultimo di una lunga serie che ha avuto avvio, quest’anno, nel mese di maggio. Come già spiegato da Lunerti, “a causa del maltempo” questi insetti hanno dovuto affrettare la costruzione dei propri nidi che sono così stati realizzati sfruttando spazi antropizzati. E’ stato per questo che gli alveari sono stati rinvenuti, con insolita frequenza, nei comignoli, all’interno delle scatole che ospitano i contatori della corrente e spesso nelle intercapedini dei muri, arrivando ad ospitare colonia in grado di raggiungere anche i 100mila esemplari.