Intrappolato tre giorni in cantina, salvato l'allocco. Era spaventato dai fuochi d'artificio

Hanno sentito dei rumori in cantina ma non avrebbero mai immaginato di trovarsi faccia a faccia con un allocco. E invece il rapace aveva scelto proprio quello spazio, buio e poco frequentato, per trovare un po’ di riparo dal frastuono del Capodanno.

Un allocco in cantina

Il volatile, catturato dall’etologo Andrea Lunerti, è stato rimesso in libertà nel tardo pomeriggio del 3 gennaio. “Sono stato contattato dalla signora Costantina, una residente di Monterotondo. Insieme alle figlie ed al genero le aveva provate tutte per far uscire questo allocco, lasciando tutti i portoni e le finestre aperte. Ma il rapace, evidentemente spaventato, continuava a dibattersi in cantina senza trovare il modo per lasciarla” ha spiegato l’esperto di animali.

Tre giorni di cattività

Giunto sul posto, con l’aiuto di un retino, l’etologo ha facilmente catturato il rapace che è poi stato liberato dalle maglie della rete. “Era spaventato e sfinito per il reiterato tentativo di cercare una via di fuga dalla cantina – ha raccontato l'etologo Lunerti – inoltre, essendo rimasto per giorni a digiuno, non sarebbe stato in grado di resistere a lungo in quello spazio”. La condizione di “cattività” a cui il volatile si era involontariamente cacciato, è stata però superata.

La paura dei botti

L’esemplare è stato liberato nella vicina “piazza del popolo”, davanti una piccola folla di cittadini informati della prolungata presenza del rapace all’interno della cantina. Ma per quale ragione vi era finito? “Probabilmente questo animale si è spaventato per il frastuono causato dai fuochi d’artificio ed ha trovato in questa cantina, un luogo ideale per superare la nottata. Poi però non ha saputo individuare l’ingresso da cui era entrato” ha ipotizzato Andrea Lunerti. Ed è così che, suo malgrado, per tre giorni è rimasto imprigionato e senza cibo.