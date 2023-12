Allo Spallanzani un Natale di formazione e orientamento per 50 liceali di Roma

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

L’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani”, in collaborazione con l’U.O.C. S.I.S.P. – Servizio Igiene Sanità Pubblico della ASL RM/3, in occasione delle festività natalizie dona una “Giornata di orientamento e introduzione nel mondo della Ricerca Scientifica” a 50 studenti appartenenti a cinque licei romani. Nello specifico: Liceo Democrito, Liceo Leonardo Da Vinci, Liceo Labriola, Liceo Manara, Liceo Papareschi. L’appuntamento è per martedì 19 dicembre alle 9.30 presso il Centro Congressi dello Spallanzani dove gli studenti potranno incontrare e confrontarsi con i ricercatori dell’Istituto. Inoltre, è prevista la visita dei laboratori, normalmente chiusi al pubblico. Dopo la prima parte teorico- conoscitiva, i ragazzi saranno divisi e ruoteranno in cinque setting di formazione: Presentazione e visita esterna dei Laboratori di Biosicurezza dell’INMI e dimostrazione dell’utilizzo dei DPI (vestizione e svestizione) per le attività che prevedono virus di Gruppo di rischio 3 e 4; Presentazione di un percorso diagnostico microbiologico per la diagnosi di infezione con esplorazione di principi di metodologia tradizionale e focus sulle tecnologie innovative e presentazione di un esempio di attività per implementazione delle attività diagnostiche in Paesi a basse risorse; Come si caratterizzano gli agenti virali, dal microscopio al sequenziamento genomico; Le cellule immunitarie coinvolte nella risposta alle infezioni virali e batteriche, dall’isolamento delle cellule polimorfonucleate alla loro caratterizzazione mediante citofluorimetria; Presentazione da parte del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL ROMA 3 delle attività di sorveglianza e prevenzione delle malattie infettive a livello territoriale. Queste le parole del Direttore generale dell'INMI Spallanzani, dott. Angelo Aliquò, nel presentare l'iniziativa: "Siamo lieti di poter dare ai ragazzi la possibilità di interagire con ricercatori e professionisti del settore, consapevoli che questo può ispirare gli studenti a intraprendere carriere in ambito scientifico e tecnologico. Vedere gli esperti al lavoro può suscitare interesse e motivazione per perseguire gli studi in determinati campi. E noi ce lo auguriamo".