Meteo, a Roma e nel Lazio allerta gialla per 48 ore. Preoccupa il vento

Il maltempo raggiunge la regione Lazio. Come previsto nei giorni scorsi, il grande caldo abbandona Roma e tutta la regione, lasciando il posto a una fase di instabilità. Nel pomeriggio di domenica l'agenzia regionale di Protezione civile del Lazio ha emesso un’allerta gialla dalla mattina di lunedì 28 agosto e per le successive 24-48 ore, il che significa che almeno sino a martedì mattina sulla regione sono previsti pioggia e temporali, anche accompagnati da forti grandinate.

Si prevedono sul Lazio: precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Proprio il vento preoccupa: dalle prime di ore di lunedì 28 agosto 2023, e per le successive 24-36 ore, si prevedono venti da forti a burrasca dai quadranti occidentali, tanto da avere spinto la Protezione civile a emettere un'allerta gialla anche per vento. Massima attenzione anche sul mare per eventuali mareggiate dipendenti proprio dalla combinata di maltempo e forte vento.

Previsioni meteo Roma: temporali e temperature in picchiata

Come spiega l'esperto meteorologo di 3Bmeteo Alessio Onori, anche a Roma sono attesi temporali anche molto forti e possibili locali nubifragi con picchi di oltre 30/40 mm in grado di provocare allagamenti. Le temperature, inoltre, subiranno un deciso abbassamento anche di 10/15 gradi portandosi al di sotto della media stagionale per alcuni giorni.

Un miglioramento è atteso per i primi giorni di settembre, anche se lunghe fasi di ondate di calore come quella appena trascorsa non si dovrebbero più verificare.