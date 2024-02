Meteo, a Roma e nel Lazio domenica da allerta gialla

Roma nella morsa del maltempo. Pioggia e vento non accennano a diminuire con gli effetti delle raffiche a preoccupare.

Meteo, allerta gialla domenica 11 febbraio

Per questo per domani, domenica 11 febbraio, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un’allerta gialla sul Lazio, a partire dalla tarda mattinata e per le successive 12-18 ore. Su tutto il territorio regionale, e su Roma, si prevede il persistere di venti dai quadranti occidentali, da forti a burrasca, con locali raffiche di burrasca forte. Previste anche mareggiate lungo le coste esposte.