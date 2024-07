Mezzi rotti, distaccamenti chiusi e troppi straordinari: "I vigili del fuoco di Roma sono allo stremo"

Nel Comando provinciale dei vigili del fuoco si sta verificando il principio metaforico teorizzato dal filosofo Noam Chomski: una rana messa in un pentolone di acqua fredda, si adatterà al graduale aumento di temperatura, finché non morirà bollita perché troppo stanca per fuggire. A sostenerlo è il sindacato USB Vigili del Fuoco di Roma, che denuncia una situazione ormai ai limiti per quanto riguarda i pompieri dell'area metropolitana.

Secondo Paolo Cergnar, del coordinamento provinciale del sindacato di base, le condizioni lavorative e dei mezzi di soccorso dei vigili del fuoco scontano un graduale e (apparentemente) irreversibile deterioramento. "I pompieri di Roma e provincia - scrive in un comunicato - come la rana nel pentolone sono nella condizione di chiudere i distaccamenti per mancanza di personale e sospendere mezzi fondamentali come autoscale e autobotti". Insomma, la situazione peggiora (l'acqua si fa sempre più bollente) ma ormai mancano le forze (investimenti e risorse umane) per salvarsi.

I vigili del fuoco di Roma sono in panne

Per avvalorare la denuncia da parte di Cergnar, vengono riportati alcuni episodi recenti che hanno coinvolto mezzi e uomini del vigili del fuoco: "L’altro giorno sulla strada principale di Formello la squadra di Campagnano è rimasta in panne in mezzo alla strada - racconta il sindacalista - congestionando il traffico. Il tutto sotto gli occhi increduli dei cittadini che hanno visto un mezzo non più rosso, ma rosa antico, essere potato via da un carrellone. Cosa assai più grave è che il cambio del mezzo ed il trasbordo del materiale è stato effettuato in mezzo alla strada dove i colleghi si vergognavamo come ladri, facendo una figura ignobile". Episodio simile a Ostiense, dove - racconta sempre Cergnar - un mezzo è stato riparato velocemente in strada, per poi essere portato non senza difficoltà in officina, ma dopo due ore e mezza "si è rotto nuovamente".

Il sindacato: "Lavoratori spolpati con gli straordinari"

"Coloro che dovrebbero portate il soccorso - prosegue la nota di USB del 13 luglio - non riescono a farlo come dovrebbero per colpa di un’amministrazione e di una politica che fa finta di ascoltarci. Alla mancanza di organico si sopperisce con ore di straordinario andando a gravare sui lavoratori, spolpandoli fino all’osso. La nostra amministrazione ingolosisce i lavoratori con i denari, ma questo comporta non solo stress, ma anche tutta una lunga catena di problemi che secondariamente insorgono. Siamo ormai alla deriva in una tempesta perfetta che passa dalle alluvioni agli incendi di immondizia e capannoni, passando per gli incidenti e le richieste di soccorso".

Il caso della morte di Ernesto Tafuri

Ad aprile, dopo la morte del dentista dei vip Ernesto Tafuri nel suo appartamento di Prati, sopraggiunta a causa di un incendio, USB aveva già denunciato la mancanza di uomini e mezzi. In quell'occasione, il rogo era avvenuto proprio di fronte a un distaccamento dei vigili del fuoco: “Abbiamo difficoltà a gestire l’ordinario – spiegava tre mesi fa Cergnar – cosa accadrà con il Giubileo? Attualmente basterebbero due incendi di grandi dimensioni, che necessitano di autoscale, in punti diversi della città per mettere in seria difficoltà il dispositivo di soccorso". Secondo i calcoli del sindacato, a Roma sono attivi due autoscale e un pompiere ogni 30mila abitanti. Luca Antonazzo del Conapo, aveva denunciato: "Il distaccamento dei vigili del fuoco di Prati che si trova nelle immediate adiacenze dell'incendio era sprovvisto di autoscala. L'autoscala intervenuta sull'incendio è partita dalla sede più vicina quella di via Genova, ed è giunta sul posto con i tempi che questa percorrenza impone".

"Non possiamo garantire il minimo dispositivo di soccorso ordinario"

Cergnar, poi, riconduce l'allarme all'attualità. Ogni giorno a Roma e dintorni si verificano incendi di sterpaglie, anche più d'uno allo stesso tempo: "Non riusciamo a garantire il minimo dispositivo di soccorso ordinario - fa presente con amarezza - e un intervento leggermente più complesso del previsto mette in crisi l’intero sistema. Ce ne stiamo accorgendo proprio ora con gli incendi di sterpi e vegetazione in una Roma rovente. Brucia di nuovo la Riserva di Monte Mario e anche strutture all’interno di Villa Borghese. Distrutti dalla fatica e con mezzi da museo veniamo surclassati da volontari di Protezione Civile vestiti di tutto punto e con automezzi nuovi di pacca che ci guardano come dei miserabili".

Nessun nuovo assunto, solo straordinari

Criticità, più volte denunciate anche dai sindacati confederati, che preoccupano ancor di più in vista del Giubileo: "Lo affrontiamo con un Comando che cade letteralmente a pezzi - conclude il coordinatore di USB VVFF - e con il capo del Corpo e il Sottosegretario che hanno comunicato che per Roma non è previsto nessun incremento d'organico, rimangiandosi tutte le promesse fatte pochi mesi fa. Per Roma ci saranno solo ore di straordinario con il solito sovraccarico di lavoro. La coperta è da tempo la stessa, ma sempre più corta e logora. Siamo davvero allo stremo delle forze! Siamo davvero stanchi di subire passivamente e non vogliamo fare la fine della rana bollita. Dobbiamo fare uno scatto d’orgoglio per saltar fuori dalla 'pentola', invitando tutti i Vigili del Fuoco a combattere e a ribellarsi a questo scempio". U