Allarme terrorismo a Roma, la denuncia dei vigili: "Noi lasciati soli, senza strumenti né formazione"

Il ministro dell'Interno Guido Crosetto ha chiesto maggiore attenzione ai livelli di guardia nel nostro Paese, il Prefetto di Roma Lamberto Giannini ha disposto un rafforzamento della sorveglianza da parte delle forze dell'ordine nella Capitale. La guerra tra lo Stato di Israele e le milizie di Hamas sta avendo ripercussioni anche in Europa e la Capitale d'Italia non può certo considerarsi esclusa. L'allarme terrorismo è scattato ovunque nel Continente. Per questo anche la Polizia Locale di Roma Capitale si preoccupa di quanto potrebbe accadere ai suoi operatori.

La denuncia del sindacato dei vigili

In particolare lo fa il SULPL, sindacato unitario lavoratori Polizia Locale, tramite il segretario romano Marco Milani. Per lui, le condizioni attuali di lavoro e contrattuali non fanno stare sicuri i caschi bianchi in servizio nelle piazze sensibili della città, i luoghi più centrali popolati da migliaia di turisti ogni giorno, vicine ai siti sensibili come ministeri e sedi istituzionali straniere, ma anche musei e siti archeologici: "Il Governo annuncia il rinnovo dei contratti pubblici per le forze di sicurezza - ricorda Milani - e noi ancora una volta restiamo fuori, non venendo riconosciuti in tale comparto".

L'allarme terrorismo preoccupa i caschi bianchi

Ma quello del contratto non è certo l'unico problema che sta a cuore ai vigili. "Ci si trova a prestare servizio quotidianamente in punti dichiaratamente sensibili - continua il segretario SULPL - come stazioni o monumenti come fontana di Trevi o Colosseo. A differenza dei colleghi delle altre forze, manchiamo di formazione, in alcuni casi strumenti e persino di tutele previdenziali e giuridiche".

"Il Governo riformi il nostro lavoro e il Comune ruoti il personale"

Per questo il sindacato unitario si appella al Governo chiedendo "di accelerare con la legge di riforma - conclude Milani - che riconosca la specificitá del nostro lavoro e nel frattempo, invitiamo il Comune di Roma e le amministrazioni delle cittá d'arte, di fare ruotare tutto il personale esterno nelle piazze e nei siti maggiormente sensibili, in modo da ridurre, almeno di fatto, un rischio che non vede riconoscimento né nei contratti nazionali, né in quelli locali".