Allarme smog in vista del Natale, il Comune: "Usate il car sharing e scegliete la bicicletta"

I dati sull'inquinamento atmosferico di Roma relativi al monitoraggio del 16 dicembre non sono disponibili "per problemi tecnici", ma a parte la stazione di Malagrotta, i valori di PM10 secondo l'Arpa Lazio sono nella norma. Le previsioni per i prossimi giorni, però, non promettono nulla di buono come si legge sul sito di Roma Capitale.

Per questo motivo il Comune ha pubblicato una determina nella quale elenca una serie di raccomandazioni, rivolte sia ai soggetti più fragili sia a chi si muove con un mezzo privato. Il ciclo di monitoraggio relativo al 16 dicembre non è ancora disponibile e verrà trasmesso "non appena sarà ripristinato il corretto funzionamento del sistema", ma la soglia di attenzione non si abbassa.

Infatti con una determina dirigenziale, la numero 179 del 17 dicembre, il direttore del dipartimento Ciclo dei Rifiuti Paolo Gaetano Giacomelli ha adottato un provvedimento in materia di prevenzione dell'inquinamento atmosferico. Ai soggetti a rischio, quindi, si consiglia di evitare la prolungata esposizioni alle alte concentrazioni di inquinanti, soprattutto nei prossimi giorni. Inoltre, viene ritenuto "necessario" adottare una serie di "azioni volontarie": preferire i trasporti pubblici, utilizzare l'automobile in modo condiviso tramite car pooling e car sharing, preferire veicoli elettrici, ibridi o alimentati a metano, ma anche adottare comportamenti meno inquinanti alla guida. Quindi moderare le velocità, spegnere il motore se si sosta a lungo, curare la manutenzione periodica del veicolo. Preferire la bicicletta e lo spostamento a piedi quando possibile. Infine, limitare gli orari di accensione dei riscaldamenti, riducendo la temperatura massima dell'aria negli edifici.