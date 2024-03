Allarme Fentanyl: esperti americani a Roma per arginare l’ “anestetico dello sballo”

Lo scorso 20 febbraio il ministero della salute ha diramato una circolare su una sostanza, il Fentanyl, recentemente impiegato come “anestetico dello sballo”. Il provvedimento associava “l’emergenza Fentanyl ad un’ “allerta di grado 3”, quindi di massimo livello.

Villa Maraini accende i riflettori sul Fentanyl

“Essendo stati i primi in Italia a parlare del tema Fentanyl già 4 anni fa ed i primi al mondo a mandare in strada personale non medico a salvare vite da Overdose con il Naloxone, ci siamo sentiti chiamati in causa in prima persona dalla circolare ministeriale, che auspica collaborazione tra tutte le strutture che a vario titolo si occupano di tossicodipendenze, per scongiurare in Italia, gli effetti devastanti che stanno avendo negli Stati Uniti” ha spiegato Massimo Barra fondatore di Villa Maraini-CRI.

Gli esperti arrivati dall'USA

In risposta alla circolare diramata, la fondazione ha invitato degli esperti americani a parlare del tema “Fentatyl e overdose”. Avendo già partecipato alla sessione annuale dell’ONU sulle droghe, hanno accettato la proposta di passare nella Capitale, al compound Croce Rossa Italiana di via Bernardino Ramazzini, per fornire aggiornamento sull’oppiaceo. Il Fentanyl è un farmaco che viene impiegato nella terapia del dolore, per pazienti oncologici, ma viene venduto illegalmente anche nel dark web, dov’è possibile acquistarlo utilizzando delle criptovalute.

Un problema dilagante negli Stati Uniti

In Italia già ci sono stati casi di decessi collegati a mix di droghe, tra cui il Fentanyl. Ma è soprattutto nel USA che il fenomeno è dilagante. “Durante la sessione annuale dell’UNODC appunto, abbiamo incontrato i nostri partners americani che hanno accettato il nostro invito qui a Roma. Ormai sono anni che si stanno confrontando con il problema Fentanyl e ci potranno dare suggerimenti e nuove strategie come la Deflection e la Diversion, per cercare di arginare la possibile pandemia di overdose” ha spiegato il fondatore di Villa Maraini CRI. Negli Usa sono stati raggiunti i 110mila morti all’anno a causa del Fentanyl. Vale la pena mantenere i riflettori accesi anche in Italia.