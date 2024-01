Il pianista filorusso si esibisce in Sapienza. Suonò per i soldati a Mariupol appena rasa al suolo

Considerato uno dei maggiori talenti musicali dell'ultimo periodo, Alexander Romanovsky è anche nel mirino delle organizzazioni vicine alla comunità ucraina. Il pianista nato in Ucraina, naturalizzato italiano, si esibirà il 23 gennaio nell'aula magna della Sapienza e alcune associazioni hanno storto il naso, chiedendo l'annullamento dell'evento. Perché?

Il pianista filorusso in concerto a Roma

Romanovsky, classe 1984, vincitore di premi internazionali già in giovanissima età, è considerato filo-russo. E da qualche mese in più parti del Paese, soprattutto nel Nord Italia, è un susseguirsi di eventi culturali, concerti, presentazioni di libri considerati propaganda pro-Putin. Quindi pro-invasione russa in Ucraina, iniziata a febbraio 2022 e ancora in corso. Quindi l'attenzione è alta e anche in questo caso c'è chi si è fatto sentire. Il concerto del pianista nato a Dnipro, in programma la prossima settimana nell'ambito della stagione concertistica della IUC Sapienza, viene contestato dalla onlus Stand For Ukraine.

La denuncia della onlus: "Suonò per gli occupanti"

"Nonostante le tante polemiche che stanno investendo l'Italia per i tanti eventi di propaganda filorussa andati in scena - spiega la portavoce Olena Lashchuk - in una sede pubbòica come l'aula magna della Sapienza si terrà il concerto di un noto propagandista filorusso. Romanovsky suonò per gli occupanti russi, di fronte al teatro distrutto della città martire di Mariupol, dove poco prima centinaia di civili ucraini avevano perso la vita sotto i bombardamenti dell'esercito di Mosca. La loro colpa era solo quella di essere cittadini ucraini che stavano cercando un riparo dai missili russi. Romanovsky a fine Luglio 2022 suonò davanti a quello che una volta era un luogo di cultura, ora diventata una tomba per centinaia di innocenti, per esaltare la città di Mariupol “liberata” dai russi".

L'appello a Gualtieri e Polimeni

Una scelta che per la onlus, che chiese anche l'annullamento del concerto avvenuto prima di Natale a Padova, lo segna inequivocabilmente come "partigiano" delle istanze russe e del governo di Mosca: "E' oggettivamente scandaloso che le istituzioni della città di Roma non abbiano ancora sollevato nessun grido di protesta per questo evento - conclude Laschchuk - che porta con sè il sangue degli ucraini. Che ciò avvenga all'interno di uno spazio pubblico come l'Università La Sapienza è un'ulteriore aggravante e una vergogna per la città di Roma intera". La onlus ha anche inviato una lettera aperta a Roberto Gualtieri e alla rettrice Antonella Polimeni "per chiedere loro un intervento affinché Roma non ospiti simili personaggi nei loro spazi istituzionali. In Europa sono stati cancellati diversi concerti di Romanovsky, ci auspichiamo accada anche qui".