VIDEO | Nel quartiere di Alessia Piperno, libera dopo più di un mese di prigione in Iran

In tanti vanno nella libreria di famiglia per portare un saluto e qualche fiore per la ragazza tornata finalmente a casa

A Colli Albani si respira aria di festa. Un sospiro di sollievo per i tanti che conoscono Alessia Piperno e la sua famiglia, rientrata a casa nella serata di ieri, giovedì 10 novembre. Dopo più di 40 giorni di prigione in Iran.

E sono tante le persone che arrivano al negozio di famiglia, in via dei Colli Albani, per portare un saluto e qualche fiore. "E' la fine di un incubo - dice ASlberto Piperno, padre di Alessia -. Lei sta bene fisicamente ma è ovviamente ancora provata per quando ha vissuto". A contattare la famiglia direttamente la presidente del consiglio, Giorgia Meloni: "Mia moglie è scoppiata a piangere - continua Piperno -. Non sapere nulla di lei è stato straziante".

Per Alessia ora un periodo di riposo in famiglia: "Voleva uscire a fare due passi stamattina, dopo tutto sto tmpo in una cella . conclude il padre -, ma vista tutta questa attenzione resterà a casa".