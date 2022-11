Alessia Piperno liberata, il selfie con il papà: "Finalmente insieme e felici"

“Finalmente insieme e felici”: con poche parole di ringraziamento Alberto Piperno, il padre di Alessia, la trentenne romana detenuta in un carcere iraniano per oltre 40 giorni e pochi giorni fa rilasciata e tornata in Italia, ha voluto esprimere tutta la gioia e il sollievo nel riavere la figlia a casa.

Piperno ha condiviso una foto su Facebook che lo ritrae con Alessia, entrambi sorridenti, uno appoggiato all’altra: “Ringraziamo tutti coloro che con una semplice parola, un messaggio, una visita, e ogni dimostrazione d’affetto ci sono stati vicini - ha detto - Mi scuso sentitamente con tutti coloro a cui non ho potuto rispondere. Grazie grazie grazie, vi voglio bene”.

Il post di Alberto Piperno è la prima “dichiarazione” sui social che la famiglia fa da quando la travel blogger romana è stata rilasciata e ha potuto fare ritorno a casa. Detenuta nel carcere di Elvin dopo l’arresto avvenuto a Teheran il 28 settembre, è stata liberata grazie a una lunga e complessa trattativa diplomatica tra le autorità italiane e quelle iraniane e a un delicato lavoro di intelligence.

“È la fine di un incubo - aveva detto Alberto Piperno all’indomani dal ritorno a casa della figlia - Lei sta bene fisicamente, ma è ovviamente ancora provata per quando ha vissuto". A contattare la famiglia, giovedì, per comunicare la liberazione della trentenne era stata direttamente la presidente del consiglio, Giorgia Meloni, che ha poi atteso l’arrivo del Falcon a Ciampino insieme con i genitori e il fratello e il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Che ha invitato la giovane romana in Campidoglio non appena avrà recuperato le forze e la stabilità.