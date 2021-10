Ordine Architetti di Roma e provincia, il nuovo presidente è Alessandro Panci

Il nuovo presidente dell'Ordine degli Architetti di Roma e provincia, per il quadriennio 2021-2025, è Alessandro Panci. La nomina è arrivata al termine di un'elezione molto partecipata, con quasi 4.700 iscritti coinvolti, il 30% in più rispetto alle precedenti consultazioni. La lista vincitrice della competizione elettorale interna all'OAR è quella "Pro Architettura in Movimento", che ha fatto della continuità con la precedente gestione il suo cavallo di battaglia.

“Questi quattro anni di esperienza nell’Ordine degli Architetti di Roma – afferma il neo Presidente Panci, già Consigliere e Segretario durante la precedente gestione – hanno rafforzato le mie convinzioni rispetto al ruolo dell'Ordine nei confronti dei suoi oltre 18.000 iscritti: un ruolo che dovrà necessariamente proseguire sulla strada del rapporto di reciproca collaborazione con gli iscritti stessi. Battaglie per modificare bandi pubblici o concorsi che escludevano la figura dell'architetto o azioni tese a porre rimedio a quei malfunzionamenti degli uffici della pubblica amministrazione, hanno infatti avuto origine dalle denunce dei nostri iscritti".

Il nuovo Consiglio dell'OAR è dunque così composto: Segretario Marco Maria Sambo, Tesoriere Antonio Marco Alcaro, Vicepresidente Francesco Saverio Aymonino, Paolo Anzuini, Roberta Bocca, Lorenzo Busnengo, Alice Buzzone, Anna Irene Del Monaco, Maria Costanza Pierdominici, Claudia Ricciardi, Francesco Stapane, Marco Vivio, Pasquale Luigi Maria Zaffina, Marcella Blasi.

Tra le varie proposte che verranno portate avanti dal nuovo consiglio dell'Ordine, ci sarà sicuramente la campagna per l’adozione di un contratto di garanzia a tutela del committente e del professionista attraverso un sistema di abilitazione, formazione e perfezionamento avanzato, nonché di compensi professionali adeguati. Tra le priorità della nuova gestione, inoltre, una sempre più intensa comunicazione anche al fine di un ulteriore rafforzamento del dialogo tecnico-culturale tra professionisti e istituzioni. Infine, non sì può prescindere dalle grandi sfide sociali ed ecologiche che la contemporaneità pone di fronte all’esercizio della professione in tutte le sue articolazioni e scale di progetto: cambiamento climatico, diversità culturale e sociale, uso delle tecnologie nell’ottica della semplificazione.

“Porteremo avanti - conclude Panci - le attività virtuose avviate dall’Ordine ampliando la rete delle 'Case dell’architettura' nella provincia, realizzando l’Urban Center, impegnandoci per incidere sulle scelte dell’apparato burocratico romano. Porteremo inoltre a compimento l’impegno sui nuovi concorsi di architettura, replicheremo la fortunata esperienza del Festival internazionale di architettura a Roma e provincia e lavoreremo per sottoscrivere accordi per l'attivazione delle commissione CICLOPE presso le pubbliche amministrazioni. Queste sono solo alcune delle attività che abbiamo in agenda”.