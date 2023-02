Uscito da scuola ferma ladro che aveva derubato signora: Mattarella lo nomina Alfiere della Repubblica

“Per il senso civico mostrato nel dare pronto aiuto a una signora, vittima di un furto”. Per questo motivo Alessandro Cuomo, 18enne romano, è stato nominato Alfiere della Repubblica dal presidente Sergio Mattarella.

Alessandro Cuomo, il 18enne romano Alfiere della Repubblica

Il ragazzo von coraggio ha rincorso i due ladri, contribuendo ad assicurarne uno alla giustizia ed è riuscito a riconsegnare alla vittima il portafogli che le era stato sottratto.

La signora aveva prelevato denaro dal bancomat, era stata seguita dai ladri, i quali con uno stratagemma si erano prima accostati a lei sul marciapiede, poi erano riusciti con destrezza a rubarle il portafogli. Alessandro si trovava vicino al suo liceo. Alle grida di aiuto non ha esitato ad andare in soccorso della vittima. Ha capito immediatamente cosa stava accadendo e ha cominciato a correre, insieme a un suo compagno, all'inseguimento dei due ladri. Ne ha raggiunto uno. Ha richiamato l'attenzione di una pattuglia di vigili urbani, che hanno assicurato il ladro alla giustizia. Quindi ha potuto recuperare il denaro rubato e restituirlo alla signora, rimasta molto distanziata dai ladri in fuga.

Un’azione definita “normale” da Alessandro, che non si è vantato dell’eroico e generoso gesto di solidarietà.

Trenta Alfieri della Repubblica nominati da Mattarella

Sono trenta in tutto gli Alfieri nominati dal Preisdente della Repubblica. La solidarietà per la pace è il tema prevalente che ha ispirato nel 2022 la scelta dei giovani Alfieri. La selezione tra tanti meritevoli, fanno sapere dal Quirinale, è stata orientata a valorizzare comportamenti e azioni solidali, ora nell'ambito di un'accoglienza a ragazzi ucraini in fuga dalla guerra, ora attraverso altri gesti di amicizia, cooperazione, inclusione affinché le diversità non diventino mai barriere. I testimoni scelti non costituiscono esempi di azioni rare, ma sono emblematici di comportamenti diffusi tra i giovani, che illustrano un mosaico di virtù civiche di cui le nostre comunità sono ricche.