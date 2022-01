Alemanno, auto sul marciapiede e niente mascherina: “Ecco l’ex sindaco”

“Così parcheggia l’ex sindaco”. E’ un video di Welcome to Favelas a scatenare i social contro Gianni Alemanno, “reo” di aver lasciato la sua auto sul marciapiede in pieno centro a Roma e di essersi poi allontanato verso la sede del suo appuntamento senza indossare la mascherina, ancora obbligatoria anche all’aperto.

Alemanno lascia auto sul marciapiede, in centro senza mascherina

“Parcheggio selvaggio, mascherina neanche accennata” - fa notare qualcuno nel fiume di commenti sotto al video postato su Instagram. “Ex sindaco” - sottolinea qualcun altro. In alcuni commenti la tentata difesa e il rimprovero ampio a tutti i romani che adottano lo stesso comportamento: “Fa scalpore perchè è l’ex sindaco ma è la normalità, il parcheggio a Roma te lo inventi purtroppo”.

“A Roma centro - ribadisce un altro - tutti parcheggiano così perchè di parcheggi non ce ne sono. Ma solo perchè è Alemanno tutti puritani”. Oltre alla critiche è l’ironia a farla da padrona: “Chissà se avrà chiamato l’esercito” - scrive un follower rispolverando il vecchio tormentone di Alemanno e la neve a Roma. “Che senso civico”. Eppure, conclude un altro romano riferendosi all’intera classe politica, “dovrebbero dare l’esempio”.

Alemanno, auto in sosta sul marciapiede: “Giusto il tempo di un caffè”

Repentina la replica, proprio sotto centinaia di commenti dell’ex sindaco di Roma: “Chiedo scusa, ma ero sceso solo per prendere un caffè (mettendo subito la mascherina) e la macchina è stata spostata dopo due minuti” - ha scritto Alemanno, ricordando a quanti avevano rivangato reati a suo carico di essere “stato prima prosciolto (dalle accuse di mafia su richiesta della procura) e poi assolto in Cassazione dalle accuse di corruzione. Il che mi è costato sette anni di gogna mediatica”.