Michele Plastino ricorda l'amico Alberto Mandolesi: "Quelle scommesse sui derby e l'amore per la musica"

“Se ne è andato un pezzo della vita”. Esordisce così ai nostri microfoni Michele Plastino, decano dei giornalisti di Roma e non solo, parlando del suo amico, Alberto Mandolesi, scomparso a 77 anni. Con l’eleganza e il garbo che lo contraddistinguono da sempre, Plastino ha parlato del suo “rivale”, una persona molto simile a lui, almeno nei modi. Li divideva la fede calcistica ma questo, invece di un problema, è diventata una risorsa per entrambi ed il loro pluridecennale rapporto.

Goal di Notte

Goal di Notte è ormai un pezzo di storia della tv italiana, uno di quei rari casi in cui una trasmissione locale diventa famosa a livello nazionale. “Purtroppo se ne è andato un altro pezzo di Goal di Notte che ho praticamente sempre fatto insieme a lui” ricorda ancora Plastino. Trasmesso ininterrottamente dal 1979, “è praticamente da 45 anni che andavo in onda insieme ad Alberto. Appena iniziai a condurre il programma lo chiamai immediatamente visto che eravamo amici già da tempo”. L’idea era semplice, “trasferire in tv i nostri giochi e le dispute tra romanisti e laziali, cercando di farlo in maniera garbata e senza mai alzare i toni”. Una scommessa vinta ed uno stile che è stato l’elisir di due carriere lunghissime e di successo. “Tutto era uno sfottò ma sempre nei limiti. Erano altri tempi, oggi è tutto degenerato”.

Le scommesse sul derby

Ad un certo punto, mentre parla con noi, anche Michele Plastino si sorprende del fatto che gli vengono in mente “solo episodi divertenti”. “Ne abbiamo fatte tante insieme – dice - ci divertivamo, soprattutto, a fare scommesse sui derby. Ecco, ripensando a certe cose mi viene da ridere malgrado quello che è successo”.

Il bicarbonato

Plastino ci racconta di un episodio legato proprio alla stracittadina. Era il 1972 e la Lazio vinse con un gol di Franco Nanni di fronte a quasi 90 mila spettatori. “Avevamo scommesso che il perdente avrebbe dovuto bere acqua e bicarbonato, per digerire la sconfitta, e poi farsi un giro di piazza Mazzini sventolando la bandiera dell’altra squadra. Il barista dove abbiamo preso il bicarbonato, purtroppo per Alberto, era laziale e così gli ha prerato un bicchiere enore. Gli avevamo poi fornito una bandiera esagerata. Alberto – ricordo ancora Palstino – correva facendo ruttini e sventolando il bandierone. Ha sofferto nel farlo”.

Ovviamente ha avuto modo di vendicarsi. Sempre nel campionato 72/73, il Napoli, ormai fuori dai giochi, fermò la Lazio di Chinaglia che, di fatto, perse lo scudetto a favore della Juventus. “Ricordo che quando la Lazio perse quella partita scrisse sul muro, per poi cancellarlo, “Laziali poveri illusi”. Avevo una racchetta da tennis in macchina e gli disse di correrere altrimenti gliel’avrei tirata”.

Grande musicista

Pochi sanno, inoltre, che “Alberto Mandolesi era un grande musicista. Suonava bene ed era anche un bravo autore. Tanti anni fa avevamo scritto una canzone insieme, io i testi e lui la musica. Si chiamava “Dove è Dio”, un tema ripreso poi poco dopo dai Nomadi con “Dio è morto”. Voglio dire ad Alberto che ora ha trovato la risposta – conclude Plastino - Dio ti sta abbracciando”. I funerali si celebreranno martedì 13 febbraio alle ore 10:00 presso la Basilica del Sacro Cuore Immacolato di Maria in piazza Euclide.