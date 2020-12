Spelacchio, via del Corso e piazza Navona: si accende il Natale nel centro di Roma

Spelacchio vestito d'oro, il blu del light show di piazza Navona e le luminarie di via del Corso. Nonostante da giorni sui social girino le immagini del Natale della Capitale, oggi pomeriggio, 8 dicembre, ci sarà la simbolica accensione del natale del centro di Roma.

Spelacchio, l'albero di piazza Venezia

Ora X le 17.45 quando, in diretta youtube, la sindaca Virginia Raggi accenderà Spelacchio. Quest'anno, salvo sorprese, non dovrebbe esserci nessuna chiacchierata con l'albero più famoso del mondo. A differenza degli ultimi due natali non c'è Netflix a sponsorizzarlo. C'è poi la pandemia e quindi la cerimonia non può prevedere assembramenti. Non per questo Spelacchio tornerà Spelacchio, anzi. I social ne hanno svelato il "vestito", quest'anno d'oro rispetto al rosso degli scorsi anni. Insomma, da "triste e sfigato" a scintillante.

Quest'anno paga il Comune di Roma: 140.000 euro. Una volta issato l’albero, proveniente dalla provincia di Varese, è stato decorato con 100mila luci a led e 800 sfere di quattro colorazioni diverse: rosso, argento, oro intenso e oro chiaro.

Le luci di via del Corso

In contemporanea, come da tradizione, saranno accese le luci di via del Corso. Un'illuminazione anche in questo caso color oro che partirà da piazza del Popolo fino a via del Corso.

Il light show di Piazza Navona

Novità di quest'anno il light show di Piazza Navona. Grazie alle più moderne tecnologie LED, che assicurano anche un risparmio energetico, la fontana dei Quattro Fiumi al centro della piazza, la fontana del Moro situata nell’area sud e quella del Nettuno collocata a nord saranno illuminate con un colore blu per esaltare le forme delle opere e dei movimenti dell’acqua.

Oltre alle proiezioni statiche, sarà realizzato un light show che regalerà suggestioni uniche ai visitatori, nel pieno rispetto delle regole anticontagio. Le luci della piazza gradualmente si spegneranno per dare l’avvio, con un effetto sonoro, a un inedito spettacolo che animerà di colore, musica e movimento la fontana dei Quattro Fiumi. L’opera di Gian Lorenzo Bernini è stata mappata digitalmente e le è stato confezionato un vestito luminoso con un video 3D della durata di 5 minuti che sarà riprodotto ogni 20 minuti dalle ore 17 alle 21 fino all’Epifania.