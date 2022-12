Natale 2022: inaugurati il presepe e l’albero in piazza San Pietro

Il maltempo non ha fermato la magia in piazza San Pietro. Nel pomeriggio di sabato, a partire dalle ore 17.00, davanti all’ingresso della basilica, come da tradizione, sono stati inaugurati il presepe e l’albero di Natale. Le installazioni resteranno visibili per l’intera durata delle festività natalizie, fino al prossimo 8 gennaio.

La cerimonia inaugurale, a causa della pioggia, si è svolta all’interno dell’aula Paolo VI. A officiare l’evento il cardinale Fernando Vérgez Alzaga, e suor Raffaella Petrini, rispettivamente presidente e segretario generale del governatorato dello Stato della Città del Vaticano. Erano presenti le delegazioni ufficiali dei luoghi di origine del presepe e dell'albero, provenienti rispettivamente da Sutrio, in Friuli-Venezia Giulia e da Rosello, in Abruzzo. All’evento anche una delegazione del Guatemala - guidata da S.E. Mario Bùcaro Flores, ministro delle Relazioni Estere - che ha allestito il presepe nell'aula Paolo VI.

Quest’anno, il presepe di piazza San Pietro è stato realizzato a Udine, dai maestri artigiani di Sutrio, ed è interamente in legno. L’opera, prima di giungere nella Capitale, è stata esposta anche in Friuli. Una rappresentanza regionale ha, infatti, partecipato all’evento di sabato pomeriggio: il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, e il sindaco di Sutrio, Manlio Mattia.

Dall’interno dell’aula, i bambini hanno premuto il pulsante di accensione che ha consentito l’illuminazione dell’albero di Natale. Il maestoso abete bianco, decorato con addobbi preparati dai ragazzi della struttura residenziale riabilitativa psichiatrica “Quadrifoglio”, in collaborazione con i nonni del centro di accoglienza anziani “Sant'Antonio” di Borrello e gli alunni delle scuole di Pizzoferrato, Quadri e Villa Santa Maria - partecipano, tra gli altri, il vescovo di Trivento, monsignor Claudio Palumbo, e il sindaco di Rosello, Alessio Monaco.