Si accende l'albero di Roma: il Natale trasloca a piazza del Popolo

L'ultimo, ma anche il più bello e il più atteso. L'albero di Natale di Roma, come da tradizione, è stato acceso oggi, 8 dicembre, alle 19 dando il via ufficialmente al Natale nella città eterna. In un'inedita location, piazza del Popolo, migliaia di romani e turisti hanno atteso l'inaugurazione. All'ora stabilita è scattato il countdown e quindi l'accensione. In contemporanea si è gradualmente illuminata anche tutta via del Corso, strada che porta a piazza Venezia da quest'anno - e per i prossimi dieci - occupata dai cantieri per la metro C.

Ad accendere albero e decorazioni il sindaco di Roma Roberto Gualtieri con Barbara Marinali, presidente di Acea, che ha curato l'illuminazione artistica. A celebrare l'evento il tradizionale coro della scuola di canto corale del Teatro dell'Opera di Roma, con bambini dai 9 ai 15 anni.. E proprio i bambini hanno premuto il pulsante che ha illuminato il cuore dell'Urbe, partendo dalle luminarie all'inizio di via del Corso, fino ad arrivare - in pochi secondi - a piazza del Popolo e all'albero di Natlae.



La pianta di quest'anno arriva da Como ed è alto 21 metri. A decorarlo 100.000 led e 800 palline.

Il sindaco Gualtieri: "Ci siamo spostati perché a piazza Venezia c'è l'idrofresa che scava la stazione della metro più bella del mondo". "È un momento di trasformazione per rendere la città più moderna", ha aggiunto il sindaco riprendendo un refrain che sta portando avanti dal secondo rapporto alla città all'Auditorium. "Non potevamo rinunciare a questa tradizione in questa meravigliosa cornice". Quindi il primo cittadino ha ringraziato "Acea che ha realizzato anche l'illuminazione di via del Corso, e anche altri 14 alberi, uno per Municipio. A via del Corso c'è scritto pace in tante lingue: abbiamo bisogno di pace, dobbiamo pensare a chi soffre e da Roma, città della pace, vogliamo mandare un messaggio fortissimo".

Barbara Marinali, presidente Acea: "Anche quest'anno abbiamo una bellissima illuminazione artistica dedicata alla pace, che manca in tante parti del mondo. Ma anche la pace e la serenità che speriamo di poter diffondere a Roma con le nostre illuminazioni artistiche, qui e in tanti altri bellissimi luoghi della città".