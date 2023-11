Ora è ufficiale: la metro C sposta Spelacchio. Ecco dove trasloca l'albero di natale di Roma

Niente albero di Natale a piazza Venezia. Non poteva essere altrimenti. Del resto, con il cantiere della metro C sarebbe statao impossibile posizionarlo (e valorizzarlo). Ad annunciare il cambio nella tradizione natalizia romano è stato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, durante la presentazione del II Rapporto alla città del suo mandato, all’Auditorium Parco della Musica di Roma.

Niente albero a piazza Venezia

Piazza Venezia è interessata da mesi dal maxi cantiere per la realizzazione della nuova stazione della metro C. Un’opera che durerà dieci anni e che tante polemiche ha suscitato, soprattutto per le ripercussioni che ha avuto sul traffico. Quindi, dopo quello “green” del Natale 2022, per le imminenti festività l’albero verrà allestito a piazza del Popolo. Del resto a Roma, almeno da questo punto di vista, non mancano le location.

L’annuncio di Gualtieri

Come detto, è stato lo stesso primo cittadino ad annunciare “che l'albero di Natale si sposterà a piazza del Popolo". Lo ha detto parlando del "cantiere a cielo aperto della metro C a piazza Venezia, su cui ci siamo presi la responsabilità di non rimandare nuovamente quest'opera decisiva". L’albero dovrebbe arrivare in piazza del Popolo il 29 novembre. Chissà, adesso, come i romani rinomineranno il nuovo albero. Il più famoso, ovviamente, rimane "spelacchio" l'abero voluto dall'allora sindaca di Roma, Virginia Raggi.