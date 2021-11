Natale a Roma, l'albero centenario è arrivato a San Pietro: l'accensione il 10 dicembre. Il video

Da Andalo, in Trentino, a Roma, al Vaticano per la precisione. È arrivato l'albero di Natale che dal 10 dicembre, come da tradizione, sarà acceso in piazza San Pietro. Si tratta di un maestoso abete rosso di 113 anni, alto 28 metri per un peso di 80 quintali, ed è stato prelevato con l'ausilio di particolari macchinari che ne hanno preservato forza e bellezza.

L'abete arriva da Andalo, in Trentino, nel comprensorio Dolomiti Paganella, e proviene dalla Gestione Forestale Sostenibile del Gruppo Territoriale Pefc Trentino certificata, è stato "scortato" dagli agenti della Polizia Locale Roma Capitale del Gruppo GPIT (Gruppo Pronto Intervento Traffico) e dalle unità del Nucleo di Polizia Stradale dell'Ispettorato "Vaticano" della Polizia di Stato. L'accensione il 10 dicembre alle 17 subito dopo l'udienza con papa Francesco per la presentazione ufficiale dei doni.

L'albero di Natale verrà decorato con originali sfere in legno, sempre di provenienza trentina. Alla cerimonia sarà presente una delegazione trentina, guidata dall'arcivescovo di Trento, Lauro Tisi, e dal sindaco di Andalo, Alberto Perli. Nel 2019 arrivò in piazza San Pietro dal Trentino il presepe, donato dalla comunità di Scurelle (Valsugana) in ricordo della tempesta Vaia dell'ottobre 2018.