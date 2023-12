Dopo "pedalotto" ecco l'albero di Natale in Campidoglio che celebra la Costituzione

Lo stemma della Repubblica al posto della stella, i diritti fondamentali come addobbi, una citazione di Piero Calamandrei alla base. È l'albero della Costituzione, che da ieri sera illumina a festa piazza del Campidoglio celebrando una doppia ricorrenza, il Natale e i 75 anni della Carta costituzionale, entrata in vigore il primo gennaio del 1948; ad accenderlo, in occasione di un evento pubblico in piazza, sono stati il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, la presidente dell'Assemblea capitolina, Svetlana Celli e le due testimonial d'eccezione della serata Claudia Gerini e Francesca Manzini.

Dopo "pedalotto", l'albero natalizio installato lo scorso anno nella piazza michelangiolesca le cui luminarie venivano azionate da speciali bici elettriche utilizzate da 15mila tra romani e turisti, a far compagnia al Marc'Aurelio ci sarà quindi un nuovo albero, sempre improntato alla sostenibilità: a illuminarlo, infatti, 30mila luci led provenienti al 100% da materiali riciclabili. Accanto, un grande libro interattivo per entrare nel mondo della Costituzione tramite qr code che permetteranno l'ascolto di audio e la visione di testimonianze di consiglieri e assessori capitolini, ma anche dei ragazzi delle scuole romane che hanno partecipato al 'Tour della Costituzione' promosso dalla presidenza dell'Assemblea capitolina.

"Torna anche nel 2023 l'albero del Campidoglio: dopo che l'anno scorso abbiamo fatto pedalare tantissime persone, quest'anno il messaggio è ancora più profondo", ha detto Celli. "La Costituzione non deve essere un pezzo di carta che rimane nel cassetto, ma un baluardo su cui portare avanti le nostre azioni quotidiane. Abbiamo fatto un Tour per portarla in tutti i 15 Municipi e ai ragazzi delle scuole, perché è da lì che bisogna iniziare per far germogliare il seme della civiltà e del rispetto. Come l'albero di Natale rappresenta la tradizione, la Carta costituzionale è il faro che illumina il nostro cammino". E tutto questo, ha sottolineato la presidente dell'Aula, "lo abbiamo accompagnato a un libro con foto dei passaggi del Tour e dei qr code con video registrati dai bimbi, ed è soprattutto per dar loro un futuro migliore che dobbiamo migliorare sempre più l'azione amministrativa della città".

Per Gualtieri "è un piacere completare il ciclo di accensioni degli alberi di Natale con piazza del Campidoglio, una piazza votata alla democrazia e all'inclusione. Roma è una città che sta cercando di migliorare e diventare più vivibile, senza smarrire la sua identità profonda. Siamo fieri e orgogliosi di avere una Costituzione, la più bella del mondo, che ha viaggiato in questi mesi nei Municipi e che ha la capacità di unire democrazia, libertà e un diritto di cittadinanza basato sulla capacità di dare gli stessi diritti a tutti e assicurare un modello sociale secondo cui chi non ha le risorse deve comunque poter essere curato, e tutti i bambini devono poter andare a scuola". Questi, ha concluso Gualtieri, "sono il risultato delle battaglie dei nostri padri costituenti e ci hanno consentito di attuare gradualmente la Costituzione, che rappresenta un patrimonio prezioso e che difenderemo da chi la vuole stravolgere".